कधी येणार IPL 2026 चं शेड्युल? बीसीसीआयकडून समोर आली महत्वाची बातमी, चाहत्यांना होईल आनंद

मागील अनेक दिवसांपासून फॅन्सना आयपीएल 2026 सीजनच्या वेळापत्रकाची प्रतीक्षा आहे. आता याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 10, 2026, 10:23 PM IST
IPL 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 संपन्न झाल्यावर आता क्रिकेट प्रेमींना वेध लागलेत ते म्हणजे आयपीएल 2026 चा (IPL 2026) सीजन सुरु होण्याचे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 13 मार्च पर्यंत आयसीपीएल 2026 सीजनच्या सुरुवातीच्या 20 दिवसांच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करेल. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी मंगळवारी या बातमीची पुष्टी केली. देवजीत सैकिया यांच्यानुसार वेळापत्रकाच्या पहिल्या संचात स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या फेरीतील सामने समाविष्ट असतील, तर उर्वरित वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.

आयपीएल 2026 ची अधिकृत सुरुवात ही 28 मार्च पासून होणार आहे. मात्र अद्याप सामन्यांचं शेड्युल अजून आलं नाही. बीसीसीआयने आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन वेळापत्रक दोन पार्टमध्ये जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या दरम्यान लॉजिस्टिक आणि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होऊ शकते. एएनआयशी बोलताना सैकिया म्हणाले की, बोर्ड सध्या निवडणूक वेळापत्रकाचा अभ्यास करत आहे जेणेकरून वेळापत्रकाचा सुरुवातीच्या भागाला सुरक्षितपणे फायनल करता येईल.

कोणत्या राज्यांमध्ये होणार निवडणूक : 

आयपीएलच्या कालावधी दरम्यान आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ इत्यादी ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा अद्याप निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीच्या या गोंधळामुळे, सामन्यांची ठिकाणे आणि तारखा ठरवताना बोर्डाला लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागला आहे. बीसीसीआयची भूमिका आहे की खेळ आणि लोकशाही प्रक्रिया दोन्ही कोणत्याही सुरक्षेतील त्रुटींशिवाय पार पाडली जातील.

कुठे खेळवले जाणार सामने? 

 बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी या अपडेटच्या पूर्वी काही माहिती दिली होती की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू त्यांचे होमग्राउंड सामने हे एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर खेळवेल. यावेळी एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर आयपीएलचा पहिला ओपनिंग सामना खेळवला जाईल. या ठिकाणी केवळ ओपनिंग आणि विजेतेपदाचा सामनाच होणार नाही तर गतविजेत्यांचे पाच ग्रुप स्टेजचे सामने आणि दोन प्लेऑफ सामने देखील होतील. आरसीबी रायपूरमध्ये दोन लीग सामने देखील आयोजित करू शकते.

