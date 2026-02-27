IPL 2026 यंदा उशिरा सुरु होणार? 19 व्या सीजनची नवीन तारीख समोर

IPL 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 संपायला आता काहीच दिवस शिल्लक असून त्यामुळे आता क्रिकेट चाहत्यांना आयपीएलचे वेध लागलेत. 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर आयपीएलच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होईल, ज्यासाठी बीसीसीआयने (BCCI) आतापासूनच तयारीला सुरुवात केलीये. यापूर्वी आलेल्या माहितीनुसार आयपीएलची स्पर्धा 26 मार्च रोजी सुरु होणार होती, मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 2026 आयपीएल 28 मार्च पासून सुरु होणार आहे. म्हणजेच दोन दिवस उशिरा आयपीएलची स्पर्धा सुरु होणार आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शन झालं. बीसीसीआयकडून यापूर्वी माहिती समोर आली होती की आयपीएल स्पर्धा 26 मार्च पासून सुरु होईल. मात्र आता बोर्डाने यात बदल केला असून 28 मार्च पासून आयपीएल सुरु होणार आहे. मात्र फायनलच्या तारखेत कोणताही बदल नसून 31 मे रोजी आयपीएलचा फायनल सामना खेळवला जाईल. ईएसपीएन क्रिकइंफोच्या रिपोर्टनुसार पुढील आठवड्यात आयपीएलच्या गव्हर्निंग काउन्सिलची मिटिंग होईल त्यानंतर आयपीएलच्या वेळापत्रकावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल.
हेही वाचा : फायलनमध्ये पुन्हा भारत-पाकिस्तान भिडणार? Points Table मुळे जुळू शकतं समीकरण, जाणून घ्या गणित
बीसीसीआय अद्याप आयपीएल 2026 चा संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केलेला नसून याचं कारण 4 राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आहेत. पुढील काही महिन्यात तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि केरळ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं की भारतीय बोर्ड निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. ज्यामुळे आयपीएल 2026 चं शेड्युल जाहीर केलं गेलं नाहीये.
आयपीएल फ्रेंचायझी या बीसीसीआय बोर्डाला शेड्युल जाहीर करण्यासाठी दबाव आणत आहे, जेणेकरून ते तयारीला सुरुवात करू शकतील. अशा परिस्थितीत, पुढील आठवड्यापर्यंत बीसीसीआय स्पर्धेतील पहिल्या काही सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर करेल आणि त्यानंतर निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यानंतर उर्वरित वेळापत्रक जाहीर करेल अशी शक्यता आहे.
बीसीसीआय तर्फे जाहीर केल्या जाणाऱ्या आयपीएलच्या पहिल्या शेड्युलमध्ये 20 ते 25 सामन्यांच्या वेळापत्रकाची घोषणा केली जाऊ शकते. हे शेड्युल फेब्रुवारीच्या अंतापर्यंत होऊ शकते. तर दुसऱ्या पार्टचं शेड्युल हे मार्च महिन्याच्या मध्यात केलं जाऊ शकतं. ही घोषणा तेव्हा होईल जेव्हा निवडणूक आयोगाकडून संबंधित राज्यांच्या निवडणूकांची घोषणा केली जाईल.