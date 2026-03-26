IPL 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील वेळापत्रकाची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक पाहा एका क्लिकवर

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग या जगप्रसिद्ध टी20 लीगच्या 19 व्या सीजनच्या दुसऱ्या सत्रातील वेळापत्रकाची घोषणा झालेली आहे. यानुसार 28 मार्च ते 24 मे दरम्यान आयपीएलचे एकूण 50 सामने खेळवले जाणार आहेत. भारतातील विविध 12 शहरांमधील स्टेडियमवर हे सामने खेळवले जाणार असून क्रिकेटवेड्या चाहत्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. बंगळूर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपूर, धर्मशाला, रायपूर आणि न्यू चंदीगड येथे हे सामने खेळवले जाणार आहेत. तेव्हा या सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक पाहा.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 16 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - 20 एप्रिल
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 23 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 2 मे (ठिकाण - चेन्नई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - 4 मे (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 10 मे (ठिकाण - बंगळुरू )
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 14 मे
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 20 मे
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 24 मे (ठिकाण - मुंबई)