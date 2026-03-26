IPL 2026 : गुरुवार 26 मार्च रोजी आयपीएलच्या 19 व्या सीजनच्या दुसऱ्या सत्रातील वेळापत्रकाची घोषणा झालेली आहे. भारतातील विविध 12 शहरांमधील स्टेडियमवर आयपीएल 2026 चे सामने खेळवले जाणार आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Mar 26, 2026, 07:24 PM IST
IPL 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील वेळापत्रकाची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक पाहा एका क्लिकवर
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग या जगप्रसिद्ध टी20 लीगच्या 19 व्या सीजनच्या दुसऱ्या सत्रातील वेळापत्रकाची घोषणा झालेली आहे. यानुसार 28 मार्च ते 24 मे दरम्यान आयपीएलचे एकूण 50 सामने खेळवले जाणार आहेत. भारतातील विविध 12 शहरांमधील स्टेडियमवर हे सामने खेळवले जाणार असून क्रिकेटवेड्या चाहत्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. बंगळूर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपूर, धर्मशाला, रायपूर आणि न्यू चंदीगड येथे हे सामने खेळवले जाणार आहेत. तेव्हा या सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक पाहा. 

मुंबई इंडियन्सचे सामने कधी? 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स  - 7 एप्रिल 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल  (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 16 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स  - 20 एप्रिल 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 23 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद  - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स  - 2 मे (ठिकाण - चेन्नई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स  - 4 मे (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू  - 10 मे (ठिकाण - बंगळुरू )

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 14 मे  

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 20 मे  

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 24 मे  (ठिकाण - मुंबई)

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

