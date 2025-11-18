English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026: “हे निर्णय डोक्याला शॉट..." ट्रेडने खळबळ! सनरायझर्सने शमीची साथ सोडताच, अमित मिश्राने दिली प्रतिक्रिया

 Mohammed Shami, Amit Mishra, IPL 2026: 15 नोव्हेंबरपासून आयपीएल 2026  भोवतीच्या चर्चा शिगेला पोहोचल्या आहेत. सर्व संघांनी त्यांच्या रिलीज झालेल्या आणि कायम ठेवलेल्या खेळाडूंच्या यादी जाहीर केल्या आहेत. काही संघांचे निर्णय मोठे मुद्दे बनले आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 18, 2025, 07:03 AM IST
Why sunrisers Hyderabad trad Mohammed Shami, IPL 2026: आयपीएल 2026 चा सीझन जरी दूर असला तरी त्याच्या आधीच टीम्सच्या हालचालींनी चाहत्यांमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. 15 नोव्हेंबरपासून सर्व फ्रँचायझींनी आपापल्या रिटेन आणि रिलीज लिस्ट जाहीर करताच सोशल मीडियावर चर्चा, मीम्स आणि वाद सुरू झाले. काही संघांनी अपेक्षित बदल केले, तर काहींच्या निर्णयांनी सगळ्यांना थक्क करून सोडलं. याच वादळी बदलांमध्ये सर्वात मोठा चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे मोहम्मद शमीला सनरायझर्स हैदराबादकडून लखनऊ सुपर जायंट्समध्ये केलेला ट्रेड. हा निर्णय इतका अनपेक्षित होता की माजी क्रिकेटर आणि चाहत्यांनीही यावर मोठी प्रतिक्रिया दिली.

फक्त एका  सिझननंतरच ट्रेड?

आधीच्या मेगा ऑक्शनमध्ये SRH ने मोहम्मद शमीवर तब्बल 10 कोटींचा खर्च केला होता. शमीच्या नावामागे प्रचंड अनुभव, विकेट-टेकिंग क्षमता आणि मोठ्या सामन्यात धडाकेबाज कामगिरी करण्याचं कौशल्य आहे. त्याचवेळी त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफीत संयुक्त टॉप विकेट-टेकर बनत आपली फिटीनेस आणि फॉर्म दाखवला, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचा स्ट्राइक रेट प्रभावी होता, मात्र IPL 2025 त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात कमजोर ठरला. त्याने फक्त 6 विकेट्स घेतल्या, तीही 11.23 च्या इकॉनॉमीने आणि 56.17 च्या सरासरीने. इतक्या मोठ्या किंमतीत विकत घेतलेल्या बॉलरला फक्त एका खराब सिझननंतरच ट्रेड करणे हा निर्णय क्रिकेट एक्स्पर्टनाही पटलेला नाही.

काय म्हणाले अमित मिश्रा? 

अनुभवी फिरकीपटू अमित मिश्रा यांनीही शमीच्या ट्रेडवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की,  “मला वाटतं की SRH ने शमीला सोडणं हे त्यांच्या दृष्टीने नुकसानदायक आहे. हैदराबादच्या पिचवर मोठे स्कोर्स होतात, त्यामुळे विकेट घेणाऱ्या बॉलरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. शमी त्या कामासाठी परफेक्ट होता.” मिश्रांनी आणखी एक मुद्दा पुढे केला.  आंद्रे रसेलला KKR ने रिलीज केल्याचे त्यांनी “मोठं रिस्क” म्हटलं. ते पुढे म्हणाले, “अशा प्रकारचे प्लेअर्स नीलामीमध्ये स्वस्त मिळतील याची काहीच खात्री नाही. उलट त्यांच्यासाठी बोली युद्ध होण्याची शक्यता जास्त आहे.”

हैदराबादला शमीची कमतरता जाणवणार? विश्लेषकांचे मत स्पष्ट

SRH ची स्ट्रेंथ नेहमीच त्यांचा बॉलिंग अटॅक राहिला आहे. उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, पॅट कमिन्स आणि टी. नटराजन यांच्या सोबत शमीसारखा अनुभवी बॉलर असणे ही मोठी जमेची बाजू होती.

मात्र आता:

  • सुरुवातीला ब्रेकथ्रू कोण देणार?
  • डेथ ओव्हर्समध्ये प्रेशर हँडल कोण करणार?
  • बॅटिंग-फ्रेंडली विकेट्सवर अनुभवी सिनीअर पेसरचा फायदा कोण घेणार?

या सगळ्यांमुळे SRH च्या कॉम्बिनेशनवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

वेगवान गोलंदाज आणि ऑलराउंडर्ससाठी मोठा ‘बिड वॉर’

मिश्रा आणि अन्य एक्स्पर्ट्सच्या अंदाजानुसार आगामी मेगा ऑक्शनमध्ये:

• फास्ट बॉलर्स
• हार्ड-हिटिंग ऑलराउंडर्स

यांची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. T20 मध्ये ही दोन भूमिका सर्वात जास्त परिणामकारक ठरतात. त्यामुळे रसेल आणि शमीच्या रिलीज-ट्रेडने ऑक्शनचा रंगच बदलण्याची शक्यता आहे.

क्रिकेट चाहत्यांची प्रतिक्रिया 

सोशल मीडियावर अनेक चाहते म्हणताना दिसतात की,

• शमी हा SRH चा सर्वात विश्वसनीय स्ट्राइक-बॉलर होता
• एक वाईट सिझन म्हणजे तो संपला असं नाही
• LSG ने एक मोठा ‘स्टील’ केला आहे
• SRH च्या मॅनेजमेंटने घाईचा निर्णय घेतला

मोहम्मद शमीचा लखनऊकडे झालेला ट्रेड हा केवळ एक साधा बदल नाही; हा IPL 2026 च्या आधीचा सर्वात मोठा ट्विस्ट ठरला आहे. शमी कोणत्या प्रकारे LSG साठी प्रदर्शन करतात आणि SRH हा निर्णय योग्य ठरवून दाखवते की नाही, हे पुढच्या सिझननंतरच स्पष्ट होईल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

