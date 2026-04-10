IPL 2026 : श्रेयस अय्यरच्या बहिणी सोबत गैरवर्तन, येतायत धमक्यांचे मेसेज, नेमकं प्रकरण काय?

Shreyas Iyer Sister Recive Online Threats : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) सध्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये पंजाब किंग्सचं नेतुत्व करतोय. पंजाब किंग्सचा मागील सामना हा कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध होता, मात्र पावसामुळे तो रद्द झाला. या सामन्यानंतर श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा अय्यर (Shreshtha Iyer) हिने तिच्या काही मित्रांसोबत मिळून केकेआरबाबत एक मजेशीर पोस्ट लिहिली. त्यानंतर त्यांना धमकीचे मेसेज येऊ लागले. श्रेष्ठाने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता, ज्यात तिने मजेत म्हंटले होते की पंजाबने त्याच्या विरोधी संघाला म्हणजेच केकेआरला एक पॉईंट गिफ्टमध्ये देऊन टाकलाय. या व्हिडिओत तिने म्हटले होते की, 'आमच्या पंजाबचं मन खूप मोठं आहे, चल दिले तुला दोन पॉईंट्स'.
श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा हिने व्हिडीओ डिलीट करून टाकलाय. श्रेष्ठाने पंजाब विरुद्ध केकेआरचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यावर हा व्हिडीओ पोस्ट केला होता. मात्र यानंतर तिला अनेक धमकीचे मेसेज आले आणि त्यात असभ्य भाषेचा वापर करण्यात आला होता. श्रेष्ठाने गुरुवारी अखेर तो व्हिडीओ डिलीट केला आणि स्वतःही बाजू मांडत म्हंटलं की तिच्या व्हिडीओला लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने घेतलं. या गोष्टीचं वाईट वाटतं की काही लोकांनी यावर फक्त नकारात्मक कमेंट केले नाहीत तर मला धमकीचे मेसेज सुद्धा पाठवले आणि काहींनी माझ्यासाठी खूप असभ्य शब्द वापरले. तिने इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करून लिहिले की, 'मी माझा अलीकडील व्हिडिओ काढून टाकला आहे, कारण काही लोकांनी त्याचा गैरसमज करून घेतला आहे असे दिसते. माझा उद्देश केवळ एक हलकाफुलका विनोद करण्याचा होता, पण मला समजते की प्रत्येकजण तो तसाच घेणार नाही. तथापि, धमकीचे संदेश मिळणे हे अत्यंत त्रासदायक आहे. कोणालाही इजा पोहोचवण्याचा माझा कधीच हेतू नव्हता'.
श्रेष्ठा अय्यर पुढे म्हणाली की, 'मी हा व्हिडिओ काढून टाकतेय कारण मी काही चुकीचे केलंय म्हणून नाही, तर मी माझ्या भावाचा आणि त्याच्या टीमचा आदर करते आणि ही जागा नकारात्मकतेने भरू नये असे मला वाटते. चला, आपण एकमेकांशी थोडे अधिक समजूतदारपणा आणि दयाळूपणाने वागूया. श्रेष्ठा अय्यरने स्पष्ट केलं की हा व्हिडीओ कोलकाता नाईट रायडर्सच्या विरोधातील नव्हता. श्रेष्ठाने एक व्हिडीओ पोस्ट करून म्हटले की, 'मित्रांनो मला समजत नाहीये की इतका द्वेष का पसरवला जातोय. हा तर फक्त एक खेळ आहे. व्हिडीओ फक्त मजेसाठी बनवले जातात, आणि मी माझ्या भावाला सपोर्ट करत आहे आणि मी तसं करत राहणार. कोणत्याही संघासाठी कोणतीही नकारात्मक भावना नाही. हा फक्त एक खेळ आहे आणि त्याला सर्वांनी तसंच घ्यावं'.
ती पुढे म्हणाला की, 'मला माहितीये की राग येतो, पण मी कोणाची खिल्ली उडाली नाही. ही माझी सेलिब्रेशन करण्याची पद्धत होती. मी हेच सांगू इच्छिते की माझ्या मनात कोणाविषयी सुद्धा द्वेष नाही, फक्त प्रेम आहे. हा एक खेळ आहे आणि सर्वांना याची मजा घ्यायला हवी. काहीही झाले तरी, स्पर्धा दाखवलीच पाहिजे. कोणतेही वैयक्तिक हल्ले झाले नाहीत. शांत राहा. मित्रांनो, संयम ठेवा.
श्रेयस अय्यर हा आयपीएल 2024 पर्यंत कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार होता आणि त्याच्या नेतृत्वात संघाने आयपीएलचं त्यावर्षी विजेतेपद सुद्धा पटकावलं. मात्र श्रेयस अय्यरला केकेआरकडून हवं तेवढं श्रेय देण्यात आलं नाही अशी चर्चा होती. तसेच श्रेयस अय्यर आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात नाराजी असल्याचे सुद्धा मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलं होतं. त्यानंतर संघाला विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या कर्णधाराला कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२५ पूर्वी रिलीज केलं, त्यानंतर ऑक्शनमध्ये जेव्हा श्रेयस अय्यर आला तेव्हा त्याला पंजाब किंग्सने रेकॉर्ड ब्रेक बोली लावून विकत घेतलं.