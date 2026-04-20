श्रेयस अय्यरची बहीण पुन्हा वादात अडकली, आता मांजरीला ठेवलेल्या नावावरून फॅन्स भडकले, नेमकं प्रकरण काय?

Shreyas Iyer Sister Shrestha : टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज आणि सध्या आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरची (Shreyas Iyer) बहीण श्रेष्ठा हिला पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रोलिंगला समोर जावं लागत आहे. मागच्यावेळी पंजाब किंग्स विरुद्ध केकेआर सामना रद्द झाल्यावर तिने कोलकाता नाईट रायडर्सला त्यांच्या परफॉर्मन्सवर ट्रोल करणारा व्हिडीओ पोस्ट केला होता, ज्यावरून बराच वाद झाला आणि अखेर तिने तो व्हिडीओ सोशल मीडियावरून हटवला. आता पुन्हा एकदा मांजरीला ठेवलेल्या 'GG' या नावामुळे तिच्यावर टीका केली जात आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये GG हे गौतम गंभीरचं टोपण नाव आहे. या नावाशी मिळत जुळतं मांजरीचं नाव ठेवल्याने गौतम गंभीर फॅन्स श्रेष्ठा अय्यरवर नाराज झाले असून तिला ट्रोल करत आहेत.
श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा अय्यर हिने सोशल मीडियावर तिच्या नव्या मांजरीचा परिचय दिला. जिचं नाव 'GG' असं होतं. क्रिकेटच्या दुनियेत 'GG' हे नाव साधारणपणे गौतम गंभीरसाठी वापरलं जातं. व्हिडीओमध्ये श्रेष्ठा जे काही म्हणतेय त्याचा संबंध हा अनेक नेटकऱ्यांनी थेट गौतम गंभीर सोबत लावला आहे. श्रेष्ठा व्हिडीओमध्ये सांगत आहे की, 'हॅलो मित्रांनो, भेटा माझ्या नव्या बाळाला 'GG' ला. GG अजून लहान बाळ आहे. म्हणून तिला काही गोष्टी शिकवण गरजेचं आहे. तिला हे शिकवावं लागेल की 'चिकन' शब्दावर कशी प्रतिक्रिया दिली जाते.
लोकांनी व्हिडीओमधील 'GG' अजून लहान आहे आणि त्याला अजून शिकण्याची गरज आहे या सारख्या वाक्यांना थेट गौतम गंभीरशी संबंध लावला आहे. लोकांचं म्हणणं आहे की श्रेष्ठाने या माध्यमातून गौतम गंभीरला डिवचलं आहे. इंग्रजीत भाषेत 'चिकन' या शब्दाचा वापर हा घाबरट किंवा भ्याड यासाठी वापरला जातो. लोकांचं म्हणणं आहे की श्रेष्ठा अय्यर या माध्यमातून गौतम गंभीरच्या काही निर्णयांना डरपोक म्हणायचं आहे.
Naming her cat GG talks many things about her character. Maybe this video now becomes the reasons Iyer wont be able to make Indian team. This lady was so jealous and insecure since 2024 win goshhh. pic.twitter.com/ffkyeyusT0
Venky Mama (venkymama100) April 18, 2026
आयपीएल 2024 मध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने विजेतेपद जिंकले. तेव्हा गौतम गंभीर हा संघाचा मेंटॉर होता. गौतम गंभीरमुळे श्रेयस अय्यरला या विजयाचं श्रेय मिळालं नाही आणि त्याला केकेआरकडून योग्य सन्मान मिळाला नाही अशी माहिती समोर येत होती. त्यानंतर आयपीएल 2025 पूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्सने आपला गतविजेता कर्णधार श्रेयस अय्यरला रिटेन केलं नाही. या सगळ्यात गौतम गंभीर आणि श्रेयस अय्यर यांच्यातील संबंध ठीक नसल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली होती. सध्या श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्सकडून खेळत असून त्याला आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमधून घेण्यात आलं होतं त्याच्या नेतृत्वात पंजाब किंग्सचा संघ फायनलमध्ये पोहोचला होता.