IPL 2026 : गुजरात टायटन्समध्ये टॉम बँटनची जागा घेणार हा दक्षिण आफ्रिकेचा युवा खेळाडू!

टॉम बँटनच्या बदली खेळाडूची घोषणा - गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जात आहे हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जात आहे. हा सामना केकेआरसाठी महत्वाचा असणार आहे, तर गुजरात टायटन्सचा संघ या सामन्यामध्ये तिसरा विजय नोंदवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गुजरात टायटन्सच्या संघामधील एक महत्वाची बातमी आता समोर आली आहे. गुजरात टायटन्सचा फलंदाज टॉम बँटन याला दुखापत झाल्यामुळे तो आयपीएल 2026 मधून बाहेर झाला आहे. टॉम बँटन याला बोटाला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धा सोडावी लागली आहे. तर आता त्याचा बदली खेळाडू म्हणून गुजरात टायटन्सच्या संघाने सोशल मिडियावर घोषणा केली आहे. इंग्लंडचा खेळाडू टॉम बँटनच्या जागी दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक-फलंदाज कॉनर एस्टरहुइझेनला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
टॉम बँटन याच्या दुखापतीनंतर आता संघाला बदली खेळाडू मिळाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक-फलंदाज कॉनर एस्टरहुइझेन याला आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. गुजरात टायटन्सच्या संघाने सोशल मिडियावर खेळाडूचा फोटो शेअर केला आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, स्वागत आहे तुझे कॉनर एस्टरहुइझेन गुजरातमध्ये असे त्यांनी लिहीले आहे.
कॉनर एस्टरहुइझेनच्या आतापर्यतच्या टी20 क्रिकेटमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर कॉनर एस्टरहुइझेन याने दक्षिण आफ्रिकेसाठी न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत पदार्पण केले होते. त्याने दक्षिण आफ्रिकेसाठी दमदार पदार्पण केले होते. त्याने संघासाठी या मालिकेमध्ये दोन सामनावीर पुरस्कार नावावर केले होते तर मालिकावीरचा पुरस्कार देखील त्यांनी मिळवला आहे. त्याने त्याच्या खेळीच्या जोरावर मालिका जिंकवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले होते. हा कॉनरचा आयपीएलमधील पहिलाच हंगाम असेल. तो 75 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत गुजरात टायटन्स संघात सामील झाला आहे.
गुजरात टायटन्सच्या संघाने आतापर्यत दोन सामने जिंकले आहेत. तर दोन सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आज त्यांचा सामना हा कोलकता नाईट राइडर्सविरुद्ध खेळवला जात आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. गुजरातच्या संघाची पहिल्या दोन सामन्यामध्ये निराशाजनक कामगिरी राहिली होती. त्यानंतर दोन सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर संघ चांगल्या लयीत आहे.