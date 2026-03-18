IPL 2026 SRH New Captain: सनरायझर्सचा प्लॅन बदलला, निवडला तरुण कर्णधार! अभिषेक शर्माकडेही मोठी जबाबदारी

Ishan Kishan named captain for Sunrisers Hyderabad: आयपीएल 2026 हा सीजन लवकरच सुरु होणार आहे. याआधी अनेक अपडेट्स समोर येत आहेत. याशिवाय अनेक बदलही संघात दिसून येत आहे. आता सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) संघाला मोठा बदल करावा लागला आहे. संघाचा नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स (Pat Cummins) पाठीच्या दुखापतीमुळे पूर्णपणे फिट नसल्याने सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार आहे. या परिस्थितीत संघ व्यवस्थापनाने तात्पुरत्या स्वरूपात ईशान किशन (Ishan Kishan) याच्याकडे कर्णधारपद सोपवले आहे. त्याचबरोबर विस्फोटक फलंदाज आणि उपकर्णधार अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) यालाही संघात महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हा निर्णय संघाचे संतुलन राखण्यासाठी आणि हंगामाची सुरुवात मजबूत करण्यासाठी घेतला आहे.
संघाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की ही व्यवस्था केवळ सुरुवातीच्या सामन्यांसाठीच आहे. कमिन्स पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यानंतर तो पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारेल. सध्या तो दुखापतीतून सावरण्याच्या प्रक्रियेत असून, 23 मार्चपर्यंत संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. भारतातच त्याचे पुनर्वसन होणार असून, सुरुवातीचे किमान तीन सामने तो खेळू शकणार नाही, अशी माहिती आहे. यामुळे ईशान किशनसारख्या अनुभवी आणि शांत नेतृत्वाखाली संघाला सामन्यांची तयारी करण्याची संधी मिळाली आहे.
SRH आपला हंगाम 28 मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (Royal Challengers Bangalore) विरुद्ध बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सुरू करणार आहे. त्यानंतर 2 एप्रिलला कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) विरुद्ध सामना होईल, तर 5 एप्रिलला लखनौ सुपर जायंट्स
(Lucknow Super Giants) विरुद्ध घरच्या मैदानावर संघ पुनरागमन करेल. या तीन सामन्यांमध्ये SRH ला सुरुवातीची मजबूत कामगिरी करण्याची संधी असेल, ज्यामुळे हंगामासाठी आत्मविश्वास निर्माण होईल.
32 वर्षीय कमिन्स डिसेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहेत. शेवटचा सामना त्यांनी अॅशेस मालिकेदरम्यान अॅडलेड येथे खेळला होता, पण जुन्या पाठीच्या दुखापतीमुळे सतत त्रास झाला. अलीकडील टी20 विश्वचषकातही त्यांचा सहभाग नव्हता. मात्र ऑस्ट्रेलियाकडून त्यांना आयपीएलमध्ये खेळण्याची परवानगी मिळाली आहे.
कमिन्सच्या नेतृत्वाखाली SRH ने आतापर्यंत 30 सामने खेळले असून त्यापैकी 15 जिंकले, 14 गमावले आणि 1 सामना अनिर्णित राहिला. 2024 मध्ये त्यांनी संघाला अंतिम फेरीत नेले, पण विजेतेपद मिळाले नाही. मागील हंगामात संघ सहाव्या स्थानावर राहिला. या पार्श्वभूमीवर, ईशान किशनवर आणि अभिषेक शर्मावर नव्या हंगामात संघाला योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी आहे. ईशानने आतापर्यंत 119 आयपीएल सामने खेळले आहेत, तर अभिषेकने 77 सामने खेळले आहेत. त्यांच्या कामगिरीवर संघाची सुरुवात अवलंबून आहे आणि या नेतृत्वाने SRH ला हंगामात यश मिळवून देण्याची संधी मिळेल.