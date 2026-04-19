IPL 2026 : शनिवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात आयपीएलचा 27 वा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात हैदराबाद संघाच्या एका फॅनने स्टेडियममध्ये लिंबू फिरवून काहीतरी पुटपुटले आणि सीएसकेची विकेट पडली. हा मजेशीर व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 05:23 PM IST
चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद मॅचदरम्यान 'काळी जादू', चाहत्याने लिंबू हातात घेऊन मंत्र म्हंटलं अन् तिथे CSK चा फलंदाज Out
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) स्पर्धा ही जगातील सर्वात मोठी टी20 लीगपैकी एक असून याचा चाहता वर्ग सुद्धा मोठा आहे. यात क्रिकेट चाहत्यांचा उत्साह एवढा मोठा असतो की ते स्टेडियम सह सोशल मीडिया सुद्धा डोक्यावर घेतात. अशातच एक मजेशीर व्हिडीओ समोर येत आहे. यात शनिवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. यात स्टेडियममध्ये बसलेल्या एका हैदराबाद संघाच्या चाहत्याने लिंबू हातात घेत काहीतरी म्हटले आणि त्याच क्षणी चेन्नई सुपरकिंग्सचा (Chennai Superkings) फलंदाज बाद झाला. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्याला लोकं काळी लाडू म्हणत आहेत. 

लिंबू फिरवला आणि विकेट पडली : 

सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स हा सामना हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडीयमवर पार पडला. या सामन्यातील व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमध्ये सनरायजर्स हैदराबादचा चाहता हातात लिंबू घेऊन काही विचित्र हालचाली करत होता, जणू तो कोणतीही जादू करत आहे. तो जसचं आपली जादू संपवतो, पुढच्याच बॉलवर सीएसकेचा फलंदाज बाद होतो. ही संपूर्ण घटना एवढी परफेक्ट टायमिंगने होते की पाहणारे अचंबित होतात. सीएसकेची विकेट पडताच तो चाहता आनंदाने नाचू लागतो, तर त्याच्या जवळ बसलेले प्रेक्षक सुद्धा हसू लागतात. 

इंटरनेटवर व्हायरल झाला व्हिडीओ : 

चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद सामन्यातील हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर नेटकर्यांनी यावर अनेक मजेशीर कमेंट्स केले. एका यूजरने म्हटले की, 'सीएसकेच्या पराभवाचं कारण हे लिंबूने केलेली जादू आहे'. तर काहींनी या व्हिडीओला आयपीएलमधील सर्वात मजेशीर मुमेंट म्हटलं. काही लोकांनी तर इथपर्यंत सांगितलं की, 'या चाहत्याला सनरायजर्स हैदराबादच्या प्रत्येक सामन्यात बोलवा, तो संघाला विजय मिळवून देईल'.  

पाहा व्हिडीओ : 

यात एका यूजरने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'DRS सोडून आता लिंबू रिव्ह्यू सिस्टम आणा'. तर दुसरीकडे एका यूजरने लिहिले की, 'ही आयपीएल आहे की  तंत्र मंत्र लीग?' हा व्हिडीओ @GemsOfCricket  या अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

