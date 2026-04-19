चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद मॅचदरम्यान 'काळी जादू', चाहत्याने लिंबू हातात घेऊन मंत्र म्हंटलं अन् तिथे CSK चा फलंदाज Out

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) स्पर्धा ही जगातील सर्वात मोठी टी20 लीगपैकी एक असून याचा चाहता वर्ग सुद्धा मोठा आहे. यात क्रिकेट चाहत्यांचा उत्साह एवढा मोठा असतो की ते स्टेडियम सह सोशल मीडिया सुद्धा डोक्यावर घेतात. अशातच एक मजेशीर व्हिडीओ समोर येत आहे. यात शनिवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. यात स्टेडियममध्ये बसलेल्या एका हैदराबाद संघाच्या चाहत्याने लिंबू हातात घेत काहीतरी म्हटले आणि त्याच क्षणी चेन्नई सुपरकिंग्सचा (Chennai Superkings) फलंदाज बाद झाला. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्याला लोकं काळी लाडू म्हणत आहेत.
सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स हा सामना हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडीयमवर पार पडला. या सामन्यातील व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमध्ये सनरायजर्स हैदराबादचा चाहता हातात लिंबू घेऊन काही विचित्र हालचाली करत होता, जणू तो कोणतीही जादू करत आहे. तो जसचं आपली जादू संपवतो, पुढच्याच बॉलवर सीएसकेचा फलंदाज बाद होतो. ही संपूर्ण घटना एवढी परफेक्ट टायमिंगने होते की पाहणारे अचंबित होतात. सीएसकेची विकेट पडताच तो चाहता आनंदाने नाचू लागतो, तर त्याच्या जवळ बसलेले प्रेक्षक सुद्धा हसू लागतात.
चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद सामन्यातील हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर नेटकर्यांनी यावर अनेक मजेशीर कमेंट्स केले. एका यूजरने म्हटले की, 'सीएसकेच्या पराभवाचं कारण हे लिंबूने केलेली जादू आहे'. तर काहींनी या व्हिडीओला आयपीएलमधील सर्वात मजेशीर मुमेंट म्हटलं. काही लोकांनी तर इथपर्यंत सांगितलं की, 'या चाहत्याला सनरायजर्स हैदराबादच्या प्रत्येक सामन्यात बोलवा, तो संघाला विजय मिळवून देईल'.
gocvideo (gocvideo) April 19, 2026
यात एका यूजरने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'DRS सोडून आता लिंबू रिव्ह्यू सिस्टम आणा'. तर दुसरीकडे एका यूजरने लिहिले की, 'ही आयपीएल आहे की तंत्र मंत्र लीग?' हा व्हिडीओ @GemsOfCricket या अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आला आहे.