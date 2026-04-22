  • अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यावर केलेल्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? कोणाला समर्पित केलं दुसरं शतक? स्वतः केला खुलासा

अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यावर केलेल्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? कोणाला समर्पित केलं दुसरं शतक? स्वतः केला खुलासा

Abhishek Sharma Celebration : सनरायजर्स हैदराबादचा विस्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माने तुफानी शतक ठोकलं. तो 135 धावा करून नाबाद राहिला.  यावेळी शतक ठोकल्यावर अभिषेकने ज्या प्रकारे सेलिब्रेशन केलं सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 22, 2026, 09:04 AM IST
अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यावर केलेल्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? कोणाला समर्पित केलं दुसरं शतक? स्वतः केला खुलासा
Abhishek Sharma Celebration : आयपीएल 2026 च्या 31 व्या सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सचा 47 धावांनी पराभव केला. त्यांनी हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मोठा विजय मिळवला, ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये ते तिसऱ्या स्थानी पोहोचले आहेत. या सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादचा विस्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माने तुफानी शतक ठोकलं. तो 135 धावा करून नाबाद राहिला. त्याला प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड सुद्धा मिळाला. यावेळी अभिषेक शर्माने शतक पूर्ण केल्यावर जे सेलिब्रेशन केलं त्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. अभिषेकने त्याचं हे शतक कोणाला समर्पित केलं याविषयी खुलासा केला. 

सनरायजर्स हैदराबादचा 47 धावांनी विजय : 

सनरायजर्स हैदराबादचा सलामी फलंदाज अभिषेक शर्माने ट्रेव्हिस हेड सोबत पॉवर प्लेचा जबरदस्त फायदा घेतला आणि तुफान फटकेबाजी केली. सनरायजर्स हैदराबादने 20 ओव्हरमध्ये 2 विकेट गमावून 242 धावा केल्या. तर त्या समोर दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने 20 ओव्हरमध्ये 9 विकेट गमावून 195 धावा केल्या. ज्यामुळे सनरायजर्स हैदराबादचा 47 धावांनी विजय झाला. 

अभिषेक शर्माच्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? 

अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यावर 'L' सेलिब्रेशनच्या बाबतीत खुलासा केला. त्याने म्हंटले की हे सेलिब्रेशन स्टेडियम आणि फॅन्स प्रति प्रेम व्यक्त करण्याचं प्रतीक आहे. ज्या प्रकारे फॅन्स हॉटेल पासून ते मैदानापर्यंत संघाचं समर्थन करतात, ही त्यांच्यासाठी प्रेम व्यक्त करण्याची माझी पद्धत आहे. हे सेलिब्रेशन अभिषेक शर्माने त्याचा सहखेळाडू ट्रेव्हिस हेड सोबत सुरु केले होते. 

अभिषेकने शतक कोणाला समर्पित केलं? 

अभिषेक शर्माने 68 बॉलमध्ये 135 धावांची खेळी केली. या दरम्यान त्याने १० चौकार आणि १० षटकार लगावले. प्लेअर ऑफ द मॅच म्हणून निवड झाल्यावर अभिषेक शर्मा थोडा भावूक झालेला दिसला. त्याने सांगितलं की त्याचे आईवडील स्टॅन्डमध्ये उपस्थित होते, जे त्याच्यासाठी खूप खास होतं. त्याची बहीण इन्फेक्शन असल्याने सामना बघण्यासाठी येऊ शकली नाही. अभिषेक शर्माने त्याची ही जबरदस्त खेळी त्याच्या लाडक्या बहिणीला समर्पित केली. तो बहिणीला उद्देशून म्हणाला की, 'हे तुझ्यासाठी आहे'.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

