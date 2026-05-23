/SRH VS RCB : विराट कोहलीला कसं फसवलं? 21 वर्षीय गोलंदाजाने सांगितला विकेटच्या मागचा प्लॅन

Sakib Hussain Takes Virat Kohli Wicket : आयपीएल 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद सामन्यात हैदराबादचा 21 वर्षीय गोलंदाज साकिब हुसैनने विराट कोहलीची विकेट घेतली. त्यानंतर विराटची विकेट घेण्यासाठी त्याने काय प्लॅन केला होता याबाबत सांगितलं.
SRH VS RCB : आयपीएल 2026 (IPL 2026) मध्ये शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (RCB VS SRH) यांच्यात सामना पार पडला. दोन्ही संघांचा यंदाच्या सीजनमधील लीग स्टेजचा हा शेवटचा सामना होता. या सामन्यात हैदराबाद संघाने आरसीबीला विजयासाठी 255 धावांचं मोठं आव्हान दिलं आणि हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबी अपयशी ठरली. आरसीबीवर हैदराबादने 55 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या स्टार ओपनिंग फलंदाज विराट कोहली हा समाधानकारक धावा करू शकला नाही. या सामन्यात विराट कोहलीची विकेट हैदराबादचा 21 वर्षीय गोलंदाज साकिब हुसैनने घेतली. विराटची विकेट मिळाल्याने तो खूप खुश होता आणि ते त्याच्यासाठी स्वप्नवत होतं. या सामन्यात विराट कोहली 11 बॉलमध्ये 15 धावा करून बाद झाला.
बिहारच्या गोपालगंजमधून येणाऱ्या साकिब हुसैनला सनरायजर्स हैदराबादने आयपीएल 2026 साठी 30 लाख रुपयांना खरेदी केले. यापूर्वी 2024 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला खरेदी केले होते मात्र यात त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे आयपीएल 2026 हे साकिबसाठी पदार्पणाचं सीजन आहे. यापूर्वी सामन्यात त्याने 4 विकेट घेऊन चांगली सुरुवात केली होती. शुक्रवारी सुद्धा त्याने एक चांगला बॉल टाकून विराट कोहलीची विकेट घेऊन त्याला आपलं शिकार बनवलं.
Dream wicket tha mere liye — SakibHussain reflects on dismissing ViratKohli and learning from Varun Aaron, executing the plans under pressure and constantly striving to improve
सामना संपल्यावर गोलंदाज साकिब हुसैनने म्हटले की, 'विकेटनुसार गोलंदाजी करायची अशी योजना होती. वरुण ॲरॉनने (एसआरएचचे गोलंदाजी प्रशिक्षक) मला माझ्या ताकदीनुसार गोलंदाजी करायला सांगितले. विराट कोहलीची विकेट माझ्यासाठी स्वप्नवत होती'.
सनरायजर्स हैदराबादने विजयासाठी मोठं आव्हान दिलेलं असताना आरसीबीकडून विराट कोहली आणि व्यंकटेश अय्यर हे फलंदाज ओपनिंगसाठी आले. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 60 धावांची पार्टनरशिप केली, यात 44 धावा या अय्यरने केल्या होत्या. विराट कोहलीने फलंदाजीला हळू सुरुवात केली पण तो मैदानात सेट झालेला होता. यावेळी साकिबने सहाव्या ओव्हरला एक स्लो आणि चांगला बॉल लागला. यावेळी दबावात असणाऱ्या कोहलीने रिस्क घेऊन शॉट खेळला, त्याला तो कव्हरच्या वरून मारायचा होता पण तो सरळ स्मरन रविचंद्रनच्या हातात गेला. साकिबला विराटची विकेट कशी घेतली असा प्रश्न विचारला असता यात त्याने सांगितलं की, 'पीचवर बॉल ग्रीप करत होती आणि थांबत थांबत येत होती. मला हवे होते की मी अजून चांगलं करावं. मला फक्त माझं 100 टक्के द्यायचं होतं.