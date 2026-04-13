SRH VS RR : IPL 2026 मध्ये सनरायजर्स हैदराबादचं धमाकेदार कमबॅक, राजस्थानचा विजयी रथ रोखला

IPL 2026 SRH VS RR : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये सोमवारी 13 एप्रिल रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सवर 57 धावांनी विजय मिळवला. राजस्थान रॉयल्स आयपीएल 2026 सुरु झाल्यापासून एकही सामन्यात पराभूत झाली नव्हती मात्र सनरायजर्स हैदराबादने आपल्या होम ग्राउंडवर दमदार कामगिरी करून राजस्थानचा विजयी रथ रोखला. सनरायजर्स हैदराबादने विजयासाठी राजस्थान रॉयल्सला 216 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राजस्थान संघाला हैदराबादने 159 धावांवर ऑल आउट केलं.
हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात झालेल्या सामन्याचा टॉस राजस्थानने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी अटॅक समोर हैदराबादच्या फलंदाजांनी तब्बल 216 धावा केल्या. यावेळी कर्णधार ईशान किशनने 91 धावांची खेळी केली. तर त्या खालोखाल हेन्रीचं क्लासेनने 40 धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्सचा फलंदाज जोफ्रा आर्चरला सर्वाधिक 2 विकेट घेण्यात यश आलं. तर संदीप शर्मा, रियान पराग आणि तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. हैदराबादने विजयासाठी राजस्थान रॉयल्सला 217 धावांचं आव्हान दिलं.
राजस्थान रॉयल्सचे युवा विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल मैदानात आले, मात्र त्यांना हैदराबादच्या गोलंदाजांनी फार काळ मैदानात टिकू दिलं नाही. सनरायजर्स हैदराबादकडून साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी पदार्पण केलं. पदार्पणाच्या सामन्यात दोघांनी सुद्धा उत्कृष्ट कामगिरी केली. साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी प्रत्येकी ४ विकेट घेतल्या. तर ईशान मलिंगा याने एक विकेट घेतली. अखेर १ ओव्हर शिल्लक असताना सनरायजर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला ऑल आउट केलं आणि सामना जिंकला. सनरायजर्स हैदराबादने यासह आयपीएलमधील दुसरा विजय मिळवला.