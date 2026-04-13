W, W, W, W... विदर्भाच्या पोट्ट्याचा ड्रीम डेब्यू! कोण आहे प्रफुल्ल हिंगे? राजस्थान विरुद्ध घेतली ओव्हर हॅट्रिक

Praful Hinge Debut In IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही अनेक नवख्या खेळाडूंना त्यांची ओळख निर्माण करून देणारं एक मोठं व्यासपीठ आहे. अनेक युवा क्रिकेटर्स आयपीएल सामन्यांमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स करून रातोरात स्टार बनतात. अशातच आज नागपूरच्या एका मराठमोळ्या 24 वर्षीय गोलंदाजांचं आयपीएलमध्ये स्वप्नवत वाटावं असं पदार्पण झालं आहे. नागपूरचा रणजीपटू प्रफुल्ल हिंगे याचं सोमवारी 13 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबादकडून राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यातून आयपीएलमध्ये पदार्पण झालं. या पदार्पणाच्या सामन्यातच प्रफुल्लने यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, कर्णधार रियान पराग आणि ल्हुआं ड्रे प्रिटोरियस यांची विकेट घेतली. अशा प्रकारे विदर्भाच्या पोट्ट्याचा हा ड्रीम डेब्यू ठरला.