W, W, W, W... विदर्भाच्या पोट्ट्याचा ड्रीम डेब्यू! कोण आहे प्रफुल्ल हिंगे? राजस्थान विरुद्ध घेतली ओव्हर हॅट्रिक

  स्पोर्ट्स

Who is Praful Hinge Debut In IPL 2026 :  नागपूर विदर्भाचा 24 वर्षीय रणजीपटू प्रफुल्ल हिंगे याचं सनरायजर्स हैदराबादकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण झालं. राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यात प्रफुल्ल हिंगेने जबरदस्त गोलंदाजी करून राजस्थानच्या विस्फोटक फलंदाजांची विकेट घेतली. 

पूजा पवार | Updated: Apr 13, 2026, 10:27 PM IST
Praful Hinge Debut In IPL 2026 :  इंडियन प्रीमियर लीग ही अनेक नवख्या खेळाडूंना त्यांची ओळख निर्माण करून देणारं एक मोठं व्यासपीठ आहे. अनेक युवा क्रिकेटर्स आयपीएल सामन्यांमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स करून रातोरात स्टार बनतात. अशातच आज नागपूरच्या एका मराठमोळ्या 24 वर्षीय गोलंदाजांचं आयपीएलमध्ये स्वप्नवत वाटावं असं पदार्पण झालं आहे. नागपूरचा रणजीपटू प्रफुल्ल हिंगे याचं सोमवारी 13 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबादकडून राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यातून आयपीएलमध्ये पदार्पण झालं. या पदार्पणाच्या सामन्यातच प्रफुल्लने यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, कर्णधार रियान पराग आणि ल्हुआं ड्रे प्रिटोरियस यांची विकेट घेतली. अशा प्रकारे विदर्भाच्या पोट्ट्याचा हा ड्रीम डेब्यू ठरला. 
 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

W, W, W, W... विदर्भाच्या पोट्ट्याचा ड्रीम डेब्यू! कोण आहे...

