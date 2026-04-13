English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • W, W, W, W... नागपूरच्या पोट्ट्याचं आयपीएलमध्ये ड्रीम डेब्यू! कोण आहे प्रफुल्ल हिंगे? राजस्थान विरुद्ध घेतली ओव्हर हॅट्रिक

W, W, W, W... नागपूरच्या पोट्ट्याचं आयपीएलमध्ये ड्रीम डेब्यू! कोण आहे प्रफुल्ल हिंगे? राजस्थान विरुद्ध घेतली ओव्हर हॅट्रिक

IPL 2026 SRH vs RR Yesterday Match Who is Praful Hinge : नागपूर विदर्भाचा 24 वर्षीय रणजीपटू प्रफुल्ल हिंगे याचं सनरायजर्स हैदराबादकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण झालं. राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यात प्रफुल्ल हिंगेने जबरदस्त गोलंदाजी करून राजस्थानच्या विस्फोटक फलंदाजांची विकेट घेतली. 

पूजा पवार | Updated: Apr 14, 2026, 01:26 PM IST
W, W, W, W... नागपूरच्या पोट्ट्याचं आयपीएलमध्ये ड्रीम डेब्यू! कोण आहे प्रफुल्ल हिंगे? राजस्थान विरुद्ध घेतली ओव्हर हॅट्रिक
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 SRH vs RR Yesterday Match Who is Praful Hinge  :  इंडियन प्रीमियर लीग ही अनेक नवख्या खेळाडूंना त्यांची ओळख निर्माण करून देणारं एक मोठं व्यासपीठ आहे. अनेक युवा क्रिकेटर्स आयपीएल सामन्यांमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स करून रातोरात स्टार बनतात. अशातच आज नागपूरच्या एका मराठमोळ्या 24 वर्षीय गोलंदाजांचं आयपीएलमध्ये स्वप्नवत वाटावं असं पदार्पण झालं आहे. नागपूरचा रणजीपटू प्रफुल्ल हिंगे याचं सोमवारी 13 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबादकडून राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यातून आयपीएलमध्ये पदार्पण झालं. या पदार्पणाच्या सामन्यातच प्रफुल्लने यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, कर्णधार रियान पराग आणि ल्हुआं ड्रे प्रिटोरियस यांची विकेट घेतली. अशा प्रकारे विदर्भाच्या पोट्ट्याचा हा ड्रीम डेब्यू ठरला. प्रफुल्लने पहिल्याच ओव्हरमध्ये तीन फलंदाजांच्या विकेट घेऊन ओव्हर हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम केला. आपल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये 3 बळी घेत इतिहास रचला, जे आयपीएलच्या १९ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. मूळचा नागपूरचा असलेल्या प्रफुल्लला सनरायझर्सने ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात स्थान दिले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

 

राजस्थान विरुद्ध घेतली ओव्हर हॅट्रिक : 

24 वर्षीय गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगे याने 13 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामन्यातून आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. सनरायजर्स हैदराबादने प्रफुल्ल हिंगे हा यावेळी प्लेईंग ११ मध्ये संधी दिली. सोमवारी हैदराबादमधील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये सामना पार पडला. यात राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी हैदराबाद संघाने 6 विकेट गमावून 216 धावा केल्या आणि विजयासाठी राजस्थान रॉयल्सला 217 धावांचं आव्हान दिलं. राजस्थान रॉयल्सची मागच्या काही सामन्यातील फलंदाजी पाहता त्यांचे विस्फोटक फलंदाज ही धावसंख्या सहज पूर्ण करतील असं वाटत होतं. मात्र आयपीएलचा पहिलाच सामना खेळत असलेल्या गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगेने राजस्थानच्या तब्बल ४ विस्फोटक फलंदाजांना माघारी धाडलं. प्रफुल्लने 3 ओव्हरमध्ये 18 धावा देऊन 4 विकेट  घेतल्या.

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध पहिली ओव्हर टाकण्यासाठी कर्णधार ईशान किशनने प्रफुल्ल हिंगेकडे बॉल दिला. यावेळी प्रफुल्ल हिंगेने ओव्हरच्या दुसऱ्याच बॉलवर विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतली, सलील अरोराने वैभवचा कॅच घेतला. त्याच ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर प्रफुल्लने ध्रुव जुरेलची विकेट घेतली. तर ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर त्याने फलंदाज ल्हुआं ड्रे प्रिटोरियसची विकेट घेतली. प्रफुल्ल हिंगेच्या आयपीएल करिअरची सुरुवात ही ओव्हर हॅट्रिकने झाली. प्रफुल्ल एवढ्यावरच थांबला नाही तर तिसऱ्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर कर्णधार रियान परागची सुद्धा विकेट घेतली.

कोण आहे प्रफुल्ल हिंगे?

प्रफुल्ल हिंगे हा राज्यातील क्रिकेटमध्ये विदर्भाचं प्रतिनिधित्व करतो. प्रफुल्ल हा उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज असून सनरायजर्स हैदराबादने 30 लाखांना त्याला आपल्या संघात घेतलं होतं. प्रफुल्ल हिंगेने 10 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये 26.66 च्या सरासरीने 27 विकेट घेतल्या आहेत. लिस्ट ए मध्ये त्याने 6 सामन्यांमध्ये 5 विकेट घेतल्या. तर आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी त्याने टी20 मध्ये फक्त 1 विकेट घेतली होती. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Praful HingeIPL 2026Cricket Newssrh vs rrnagpur

