'तू सरळ मैदानाबाहेर निघून जा,' गावसकरांनी RCB च्या गोलंदाजावर संतापले, 'त्या' कृतीवरुन नाराजी

IPL 2026: भारतीय क्रिकेट संघाचे दिग्गज सुनील गावसकर यांनी बंगळुरु संघाचा गोलंदाज रसिख सलाम डारच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत आपल्या संतापाची नोंद केली आहे. रविवारी मुंबई इंडियन्सविरोधातील सामन्यादरम्यान हा प्रकार घडला. वानखेडे मैदानात हा सामना झाला. मुंबईचा संघ 241 धावांचा पाठलाग करत होता. गोलंदाजी करताना 16 व्या ओव्हरला रसिखच्या पायात क्रॅम्प आला. जखमी झाल्याने यावेळी ब्रेक घेण्यात आला. यानंतर फिजिओने मैदानात धाव घेतली. काही वेळाने रसिख पुन्हा एकदा गोलंदाजी करु लागला. पण यानंतर दोन वेळा पुन्हा एकदा त्याला तीच समस्या जाणवली. यादरम्यान समालोचन करणारे सुनील गावसकर मात्र यामुळे संतापल्याचं पाहायला मिळालं.
समालोचन करणारे सुनील गावसकर दुखापतीमुळे वारंवार ब्रेक घेतला जात असल्याने नाराज झाले होते. यामुळे ओव्हर रेटवर परिणाम होत असून, अशावेळी खेळाडूने मैदान सोडून बाहेर जायला हवं आणि फिट झाल्यानंतरच मैदानात परतायला हवं असा सल्ला दिला.
"मैदानाबाहेर जा, उपचार घ्या आणि मग परत या. जे काही असेल, पण इतर चेंडू दुसऱ्या गोलंदाजाकडून टाकून घ्यायला हरकत नाही. फिजिओ तिसऱ्यांदा मैदानात आला आहे. आपण पुन्हा तेच तेच करणार आहोत का?," अशी विचारणा गावसकर यांनी केली.
रसिख तिसऱ्यांदा क्रॅम्पमुळे दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर त्याला उपचारासाठी मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. यानंतर रोमिरिओ शेफर्डने ओव्हरचे उरलेले चेंडू टाकले. रसिक फायनल ओव्हरच्या आधी मैदानात परतला होता. मात्र त्याने दुखापतीसाठी घेतलेल्या ब्रेकनंतर मैदानात अपेक्षित वेळ घालवला नसल्याने त्याला अम्पायरने गोलंदाजीसाठी परवानगी दिली नाही.
सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात बंगळुरुने एकहाती वर्चस्व साधलं. फलंदाज आणि गोलंदाजांनी केलेल्या कामगिरीच्या आधारे बंगळुरुने 18 धावांनी मुंबईचा पराभव केला.
प्रथम फलंदाजी करताना, बंगळुरुच्या फलंदाजांनी चोख कामगिरी बजावली. फिल सॉल्ट (36 चेंडूंत 78 धावा), विराट कोहली (38 चेंडूंत 50 धावा) आणि कर्णधार रजत पाटीदार (20 चेंडूंत 53 धावा) यांच्या स्फोटक खेळींच्या जोरावर 240 इतकी धावसंख्या उभारली. टीम डेव्हिडने 16 चेंडूंत नाबाद 34 धावा केल्या. वानखेडेमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे.
सामन्यानंतर रजत पाटीदार म्हणाला की, "आम्हाला खूपच अप्रतिम वाटत आहे. आम्ही जेव्हा कधी मुंबईत येतो, विशेषतः या मैदानावर तेव्हा येथील वातावरण, चाहते आणि त्यांच्या सोबतीने, तसेच खचाखच भरलेल्या स्टेडियममध्ये खेळण्याचा अनुभव ही एक वेगळीच भावना असते".
ज्याप्रकारे विराट आणि सॉल्ट यांनी डावाची सुरुवात केली, त्यामुळे सामन्यात आमचेच वर्चस्व कायम राहिले असंही तो म्हणाला.