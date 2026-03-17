English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारतीयांच्या जीवापेक्षा जिंकणं महत्त्वाचं आहे का?, गावसकर काव्या मारनवर संतापले, तुझ्या पैशातून पाकिस्तान शस्त्र खरेदी करणार

'भारतीयांच्या जीवापेक्षा जिंकणं महत्त्वाचं आहे का?', गावसकर काव्या मारनवर संतापले, 'तुझ्या पैशातून पाकिस्तान शस्त्र खरेदी करणार'

Sunil Gavaskar on SunRisers Kavya Maran: मूळ भारतीय कंपनीची मालकी असणाऱ्या सनरायझर्स लीड्सने (SunRisers Leeds) पाकिस्तानच्या अबरार अहमदला  संघात समाविष्ट करून घेतल्यामुळे, संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली आणि वाद निर्माण झाला.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 17, 2026, 08:40 AM IST
'भारतीयांच्या जीवापेक्षा जिंकणं महत्त्वाचं आहे का?', गावसकर काव्या मारनवर संतापले, 'तुझ्या पैशातून पाकिस्तान शस्त्र खरेदी करणार'

Sunil Gavaskar on SunRisers Kavya Maran: सनरायजर्स हैदराबादची मालकीण काव्या मारनने पाकिस्तानचा खेळाडू अबरार अहमदला संघात समाविष्ट करुन घेतल्यानंतर भारतीयांच्या भुवया उंचावल्या असून, नवा वाद निर्माण झाला आहे. SunRisers Leeds साठी बोली लावताना काव्या मारनने अबरार अहमदला विकत घेतलं. रविवारी लंडनमध्ये झालेल्या पुरुषांच्या 'हंड्रेड'च्या उद्घाटन लिलावात पाकिस्तानच्या अबरार अहमदला 1,90,000 पौंडांना म्हणजे जवळपास 2.34 कोटींना विकत घेण्यात आलं. यानंतर सोशल मीडियावरही प्रतिक्रिया उमटत असून, सनरायझर्स लीड्सचे 'एक्स' अकाऊंट तात्पुरतं बंद करण्यात आलं आहे. सनरायझर्सच्या मालकांचे आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद आणि SA20 मध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केप हे संघदेखील आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंवर बंदी आहे. पाकिस्तानी खेळाडू फक्त 2008 च्या सर्वात पहिल्या आयपीएलमध्ये खेळले आहेत. यानंतर मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला आणि आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंना न खेळवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. साधारणपणे, परदेशी लीगमध्ये संघ असलेल्या भारतीय फ्रँचायझी पाकिस्तानी खेळाडूंना संघात घेणं टाळतात. मात्र सनरायझर्सने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसत आहे. 

सुनील गावसकरांचा संताप

भारताचे दिग्गज खेळाडू सुनील गावसकर यांनी यावर नेहमीप्रमाणे आपलं परखड मत मांडलं असून, भारतीय संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना संघात घेणं टाळलं पाहिजे असं सांगितलं आहे. 

"'द हंड्रेड'मधील एका भारतीय संघ मालकाने पाकिस्तानी खेळाडूला संघात घेतल्याने निर्माण झालेला वाद आश्चर्यकारक नाही. नोव्हेंबर 2008 मधील मुंबई हल्ल्यांपासून, भारतीय संघ मालक आयपीएलसाठी पाकिस्तानी खेळाडूंकडे दुर्लक्ष करत आहेत. पाकिस्तानी खेळाडू आयपीएलमधून मिळणाऱ्या पैशांमधून त्यांच्या सरकारकडे आयकर भरतो आणि ते सरकार त्यातून शस्त्रांची खरेदी करतं. हे अप्रत्यक्षपणे भारतीय सैनिक आणि नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत आहे. ही जाणीव उशिरा का होईना, पण भारतीय कंपन्या, संस्थांना पाकिस्तानी कलाकार आणि खेळाडूंना संघात घेण्याचा विचार करण्यापासूनही रोखत आहे," असं सुनील गावस्कर यांनी 'मिड-डे'मधील लेखात लिहिलं आहे.

"पैसे देणारी संस्था भारतीय असो किंवा त्याच संस्थेची एखादी परदेशी उपकंपनी असू देत. जर त्या कंपनीचा मालक भारतीय असेल, तर तो किंवा ती अप्रत्यक्षपणे भारतीय जीवितहानीला हातभारच लावत आहे. ही गोष्ट अगदी साधी आणि सरळ आहे. 'द हंड्रेड' (The Hundred) स्पर्धेतील संघाचे प्रशिक्षक असलेले आणि मूळचे न्यूझीलंडचे रहिवासी असलेले डॅनियल व्हिटोरी यांना कदाचित हे साधं समीकरण समजलं नसेल. आणि म्हणूनच कदाचित त्यांना आपल्या संघात काही पाकिस्तानी खेळाडू हवे असतील. परंतु, संघाच्या मालकाला मात्र या परिस्थितीची नक्कीच जाणीव असायला हवी होती आणि त्यांनी अशा खेळाडूंना विकत घेणं टाळायला हवं होतं. ज्या क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये इतर कोणताही देश खेळत नाही, अशा फॉरमॅटमध्ये एखादी स्पर्धा जिंकणं हे भारतीय लोकांच्या जीवापेक्षा खरोखरच अधिक महत्त्वाचे आहे का?," असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. 

बहिष्काराचा इशारा

चाहते त्यांच्यावर बहिष्कार टाकतील असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. "या संघाने घऱच्या किंवा बाहेरच्या मैदानावर सामना खेळताना भारतीय चाहते आपला विरोध दर्शवत त्यावर बहिष्कार टाकला तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही. संघात काही चांगली फटकेबाजी करणारे खेळाडू असूनही, प्रेक्षक सामन्यांकडे पाठ फिरवतील आणि या निर्णयाबद्दल आपला असंतोष व्यक्त करतील, यातही काही आश्चर्य वाटायला नको," असं गावसकरांनी सांगितलं आहे. 

अजूनही आपली चूक सुधारण्याची संघाकडे संधी आहे आणि आशा आहे की, ते शहापणाचा सल्ला स्विकारतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी बोर्ड परदेशी लीगमधील खेळाडूंच्या करारात मध्यस्थी करु शकत नसल्याचं म्हटलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026Sunil GavaskarKavya MaranAbrar Ahmed

