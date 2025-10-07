IPL 2026 : प्रीती झिंटाला मोठा धक्का, पंजाब किंग्जचा 'हा' दिग्गज झाला टीमपासून वेगळा, आता BCCI मध्ये होणार नवी एन्ट्री!

Sunil Joshi has stepped down from the Punjab Kings: आयपीएल 2026 सुरू होण्याआधीच पंजाब किंग्ज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाशी दीर्घकाळ जोडलेला एक अनुभवी व्यक्ती आता या फ्रँचायझीपासून वेगळा झाला आहे. त्याने आपल्या भूमिकेचा राजीनामा देत आगामी हंगामासाठी स्वतःला अनुपलब्ध ठरवले आहे. अशीही माहिती समोर आली आहे की हा दिग्गज लवकरच बीसीसीआयच्या बंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये नवी भूमिका स्वीकारू शकतो.
भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू सुनील जोशी यांनी पंजाब किंग्जसोबतचा आपला प्रवास संपवला आहे. स्पिन बॉलिंग कोच म्हणून काम पाहणाऱ्या जोशी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत संघाला आपल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ते आता बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स शी जोडले जाण्याच्या तयारीत आहेत, जे त्यांच्या प्रशिक्षक कारकिर्दीसाठी मोठं पाऊल ठरू शकतं.
क्रिकबझच्या अहवालानुसार, पंजाब किंग्ज फ्रँचायझीतील एका अधिकाऱ्यानेही ही बातमी निश्चित केली आहे. सुनील जोशी यांनी पत्राद्वारे संघाला आपला निर्णय कळवला असून त्यांनी मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग यांनाही वैयक्तिकरित्या याबाबत माहिती दिली आहे. जोशी यापूर्वी 2020 ते 2022 दरम्यान अनिल कुंबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्जसोबत काम करत होते. त्याशिवाय त्यांनी उत्तर प्रदेश राज्य संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणूनही काम पाहिले आहे. तसेच, ते काही काळ भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ते (Chief Selector) म्हणूनही कार्यरत होते.
सध्या जोशी यांच्या नव्या भूमिकेची अधिकृत घोषणा झालेली नाही, मात्र ते बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स मध्ये युवा खेळाडूंच्या विकास आणि प्रशिक्षक मंडळाच्या बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित करतील, अशी शक्यता आहे.
सुनील जोशी यांनी 1996 ते 2001 दरम्यान भारतासाठी एकूण 84 आंतरराष्ट्रीय सामने (15 कसोटी आणि 69 वनडे) खेळले आहेत. या काळात त्यांनी एकूण 110 बळी मिळवले. फिरकी गोलंदाज म्हणून त्यांच्या अचूक लाइन-लेंथमुळे ते टीम इंडियाच्या बॉलिंग युनिटमधील महत्त्वाचा भाग राहिले.
आता त्यांचा हा नवा अध्याय बीसीसीआयच्या अंतर्गत कोचिंग आणि युवा विकास क्षेत्रात सुरू होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय क्रिकेटच्या भविष्यासाठी त्यांचा अनुभव नक्कीच मोलाचा ठरेल.