IPL 2026 : 'मी वचन देतो की तू जमिनीवर असशील...' सनराइजर्स हैदराबादच्या Heinrich Klaasen ने क्रिकेट चाहत्याला दिली धमकी!

Heinrich Klaasen News : सनराइजर्स हैदराबादमधील फलंदाज हेनरिक क्लासेन याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, यामध्ये तो एक क्रिकेट चाहत्याला धमकावताना दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 1, 2026, 08:20 PM IST
Photo Credit - Social Media

Heinrich Klaasen angry viral video : सनराइजर्स हैदराबादच्या संघ आतापर्यत दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे, संघाने आतापर्यत सलग पाच सामन्यामध्ये विजय मिळवून स्पर्धेमध्ये लय मिळवली आहे. संघाचा पुढील सामना हा कोलकता नाइट राइडर्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. आगामी सामन्यासाठी ट्रॅव्हल करत असताना हेनरिक क्लासेन हा विमानतळावर होता. यावेळई अनेकदा चाहते खेळाडूंकडून फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याची विनंती करतात. केकेआर सामन्याआधी सनराइजर्स हैदराबादचा फलंदाज हेनरिक क्लासेन याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये तो चक्क धमकी देताना दिसला आहे. एक त्याचा चाहता हा त्याचा आणि त्याच्या परिवाराचा व्हिडिओ काढताना त्याने धमकी दिली आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणातच सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. 

हेनरिक क्लासेनचा व्हायरल व्हिडिओ

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये हेनरिक क्लासेन हा एक क्रिकेट फॅनला धमकी देताना दिसत आहे. हेनरिक क्लासेन हा त्याच्या परिवारासोबत विमानतळावरुन जात असतो आणि यावेळी त्याची लहान मुलेदेखील सोबत असतात. हेनरिक क्लासेन याने अलीकडेच आपल्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला होता. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये हेनरिक क्लासेन हा खडसावताना दिसत आहे. व्हिडिओच्याच सुरुवातीला तो म्हणाला, "माझं नीट ऐक. असं करू नकोस, समजलं. मी तुला नाही करायला सांगितलं होतं.

पुढे तो व्हिडिओमध्ये सांगतो की, धन्यवाद, पण माझा फोटो काढू नकोस, समजलं का तुला. यावेळी हेनरिक हळू आवाजामध्ये व्हिडिओ काढणाऱ्याला सांगत होता. त्यानंतर त्याने रागाने सांगितले की जर मी मागे वळलो आणि तु माझा व्हिडिओ किंवा फोटो काढत असशील तर तर मी वचन देतो की तू जमिनीवर पडशील. आता कृपया मागे वळ आणि निघून जा असा इशारा व्हिडिओ काढणाऱ्याला दिला" यावेळी क्रिकेट चाहत्याने व्हिडिओ चालूच ठेवला होता. 

सनराइझर्स हैदराबादची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी 

सनराइझर्स हैदराबादच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांना 6 सामन्यामध्ये विजय मिळाला आहे आणि 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. संघाने मागील पाच सामन्यामध्ये विजय मिळवला होता. आता सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. 

 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

