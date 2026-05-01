IPL 2026 : 'मी वचन देतो की तू जमिनीवर असशील...' सनराइजर्स हैदराबादच्या Heinrich Klaasen ने क्रिकेट चाहत्याला दिली धमकी!

Heinrich Klaasen angry viral video : सनराइजर्स हैदराबादच्या संघ आतापर्यत दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे, संघाने आतापर्यत सलग पाच सामन्यामध्ये विजय मिळवून स्पर्धेमध्ये लय मिळवली आहे. संघाचा पुढील सामना हा कोलकता नाइट राइडर्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. आगामी सामन्यासाठी ट्रॅव्हल करत असताना हेनरिक क्लासेन हा विमानतळावर होता. यावेळई अनेकदा चाहते खेळाडूंकडून फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याची विनंती करतात. केकेआर सामन्याआधी सनराइजर्स हैदराबादचा फलंदाज हेनरिक क्लासेन याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये तो चक्क धमकी देताना दिसला आहे. एक त्याचा चाहता हा त्याचा आणि त्याच्या परिवाराचा व्हिडिओ काढताना त्याने धमकी दिली आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणातच सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये हेनरिक क्लासेन हा एक क्रिकेट फॅनला धमकी देताना दिसत आहे. हेनरिक क्लासेन हा त्याच्या परिवारासोबत विमानतळावरुन जात असतो आणि यावेळी त्याची लहान मुलेदेखील सोबत असतात. हेनरिक क्लासेन याने अलीकडेच आपल्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला होता. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये हेनरिक क्लासेन हा खडसावताना दिसत आहे. व्हिडिओच्याच सुरुवातीला तो म्हणाला, "माझं नीट ऐक. असं करू नकोस, समजलं. मी तुला नाही करायला सांगितलं होतं.
पुढे तो व्हिडिओमध्ये सांगतो की, धन्यवाद, पण माझा फोटो काढू नकोस, समजलं का तुला. यावेळी हेनरिक हळू आवाजामध्ये व्हिडिओ काढणाऱ्याला सांगत होता. त्यानंतर त्याने रागाने सांगितले की जर मी मागे वळलो आणि तु माझा व्हिडिओ किंवा फोटो काढत असशील तर तर मी वचन देतो की तू जमिनीवर पडशील. आता कृपया मागे वळ आणि निघून जा असा इशारा व्हिडिओ काढणाऱ्याला दिला" यावेळी क्रिकेट चाहत्याने व्हिडिओ चालूच ठेवला होता.
One guy was recording Klaasen despite him saying no then he went to him and said
“Don’t do it, If I turn around and see you clicking me and my family, I promise you’ll be on the floor next moment”
Why can’t they give them privacy at least when they’re with family pic.twitter.com/WL8oid0xqv
— Neil (PsychDominant) April 30, 2026
सनराइझर्स हैदराबादच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांना 6 सामन्यामध्ये विजय मिळाला आहे आणि 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. संघाने मागील पाच सामन्यामध्ये विजय मिळवला होता. आता सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.