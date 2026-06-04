/IPL मधील सर्वात नशीबवान खेळाडू! लागोपाठ 3 वेळा IPL ट्रॉफी जिंकली, नाव ऐकून आश्चर्य वाटेल

IPL 2026 : आयपीएलची ट्रॉफी उंचावणं हे कोणत्याही क्रिकेटरसाठी एक मोठं स्वप्न आहे. अनेक दिग्गज खेळाडू वर्षांनुवर्षे खेळल्यानंतर सुद्धा एकदाही ही ट्रॉफी जिंकू शकले नाहीत. मात्र आयपीएलमध्ये खेळणारे काही असे नशिबवान खेळाडू आहेत ज्यांनी आतापर्यंत लागोपाठ तीनवेळा आयपीएल (IPL 2026) ट्रॉफी जिंकली आहे. लागोपाठ तीनदा या खेळाडूंनी ट्रॉफीवर नाव कोरले. आयपीएलच्या इतिहासातील अशा दुर्मिळ आणि अनोख्या क्लबमध्ये केवळ तीन खेळाडूंचा समावेश आहे.
भारताचा दिग्गज क्रिकेटर आणि लेग स्पिनर गोलंदाज कर्ण शर्मा हा अशी कामगिरी करणारा पहिला क्रिकेटर होता ज्याने लागोपाठ तीन वर्ष वेगवेगळ्या संघाकडून खेळून चॅम्पियनपद जिंकले होते. कर्ण शर्मा हा 2016 मध्ये सनराइजर्स हैदराबाद संघाचा भाग होता. यावेळी त्याने आपली पहिली ट्रॉफी जिंकली, त्यानंतर 2017 मध्ये तो मुंबई इंडियन्सचा भाग होता त्यावेळी मुंबई संघाने ट्रॉफी जिंकली. त्यानंतर 2018 मध्ये तो चेन्नई सुपरकिंग्सचा भाग होता आणि त्यावर्षी चेन्नई संघाने सुद्धा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. अशा तऱ्हेने लागोपाठ तीनदा कर्ण शर्माने वेगवेगळ्या संघात राहून आयपीएल ट्रॉफी जिंकली.
इंग्लंडचा स्टार फलंदाज आणि विकेटकीपर फिल साल्ट याने आयपीएल 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स संघामध्ये राहून तिसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याचा विक्रम केला आहे. अशी कामगिरी करणारा तो दुसरा खेळाडू ठरलाय. फिल सॉल्टने तीन वर्षात दोन यशस्वी फ्रेंचायझीचा भाग होता. फिल सॉल्ट 2024 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी ओपनिंग करताना खिताब जिंकला होता. त्यानंतर 2025 मध्ये सॉल्ट आरसीबीमध्ये आला यावेळी फ्रेंचायझीने 18 वर्षात पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली. त्यानंतर आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा आरसीबीने त्यांचं आयपीएल चॅम्पियन टायटल डिफेन्ड केलं. ही फिल सॉल्टची लागोपाठ तिसरी ट्रॉफी आहे.
भारताचा स्पिनर गोलंदाज सुयश शर्मा याने सुद्धा आयपीएलमध्ये सलग तिसऱ्यांदा विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकण्याचा विक्रम केलाय. 2024 मध्ये स्पिनर सुयश शर्मा हा कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग होता. त्यानंतर 2025 मेगा ऑक्शनपूर्वी त्याला केकेआरने रिलीज केलं आणि आरसीबीने त्याला ऑक्शनमध्ये विकत घेतल्याने तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा भाग झाला. आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबीने १८ वर्षांनी पहिली आयपीएल ट्रॉफी जिंकली तर आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा आरसीबीने विजेतेपद जिंकलं. त्यामुळे सुयश शर्माची आयपीएलमधील ही तिसरी ट्रॉफी ठरली.