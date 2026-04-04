CSK vs PBKS सामन्यानंतर IPL 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा बदल; पाहा कोण कितव्या स्थानी?

CSK VS PBKS : चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात आयपीएल 2026 मधील सातवा सामना पार पडला. या सामन्यात चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करून पंजाब किंग्सला विजयासाठी 210 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पंजाबने 19 व्या ओव्हरमध्येच 5 विकेट राखून पूर्ण केलं. यासह पंजाब किंग्सचा आयपीएल 2026 मधील हा सलग दुसरा विजय होता. तर चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएलच्या या नव्या सीजनमधील सलग दुसरा पराभव होता. यापूर्वी राजस्थान रॉयल्सकडून सुद्धा त्यांना 8 विकेटने पराभव मिळाला होता.
3 एप्रिल रोजी झालेल्या चेन्नई विरुद्ध पंजाब सामन्याच्या निकालानंतर चेन्नई सुपरकिंग्स सलग दोन सामने पराभूत आणि पंजाब किंग्स सलग दोन सामन्यात विजयी झाल्याने आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा बदल झाला आहे. दोन्ही सामने जिंकणारा पंजाब किंग्सचा संघ पहिला ठरला आहे. यासह पंजाब किंग्स पॉईंट्स टेबलमध्ये सर्वोच्च स्थानी आहे.
पंजाब किंग्सने दोन्ही सामने जिंकल्यामुळे त्याचे 4 पॉईंट्स झाले असून ते पहिल्या स्थानावर आहेत. तसेच 200 हुन अधिकचा स्कोअर यशस्वीपणे चेज केल्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट +0.637 वर पोहोचला आहे. चेन्नई सुपरकिंग्स दोन पराभवाच्या धक्क्याने 10 व्या स्थानावर घसरली आहे. एका मागोमाग एक मोठे पराभव झाल्याने चेन्नईचा सध्याचा नेट रन रेट हा -2.562 इतका आहे. तर चेन्नईपेक्षा सध्य स्थितीत कोलकाता नाईट रायडर्स नवव्या स्थानावर आहे, तर तर लखनऊ सुपर जाएंट्स आठव्या स्थानावर आहे.
हेही वाचा : रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा 'हा' खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा 'एक्स फॅक्टर'
पंजाब किंग्स सह 2 पैकी 2 सामने जिंकून 4 पॉईंट्स सह पहिल्या स्थानावर आहे. राजस्थान रॉयल्सचा संघ एक सामना जिंकून 2 पॉईंट्स सह +4.171 च्या नेट रन रेटने दुसऱ्या स्थानावर आहे. पंजाब किंग्स नेट रन रेटच्याबाबत राजस्थान पेक्षा कमी आहे, मात्र पंजाबकडे चार पॉईंट्स असल्याने ते अव्वल स्थानी आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने +2.907 नेट रन रेट सह तिसऱ्या स्थानावर आहेत, त्यांनी सुद्धा स्पर्धेत एक सामना जिंकलाय. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सचं नेट रन रेट +1.397 इतका आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ पाचव्या स्थानी असून त्यांचा नेट रन रेट +0.687 इतका आहे. सहाव्या स्थानावर असलेल्या सनरायजर्स हैद्राबादने 2 पैकी 1 सामना जिंकलाय, त्यानुसार त्यांचा नेट रन रेट +0.469 आहे. गुजरात टायटन्सने -0.509 नेट रन मिळवल्याने ते आठव्या स्थानावर आहेत.