MI VS DC सामन्यानंतर IPL 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, मुंबई इंडियन्स कितव्या स्थानी?

IPL 2026 Points Table : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा आठवा सामना पार पडला. या सामन्यात दिल्लीने मुंबईवर ६ विकेट्सने विजय मिळवला त्यामुळे आयपीएलच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 4, 2026, 08:34 PM IST
IPL 2026 Points Table : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमधील आठवा सामना शनिवारी 4 एप्रिल रोजी दुपारी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स (Delhi Capitals VS Mumbai Indians) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात टॉस जिंकून दिल्लीने गोलंदाजीचा निर्णय घेतला त्यामुळे मुंबई इंडियन्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी मुंबई इंडियन्सने फलंदाजी करून दिल्लीला विजयासाठी 163 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात दिल्ली कॅपिटल्स यशस्वी ठरली आणि त्यांनी 18.1 ओव्हरमध्येच हा सामना जिंकला. दिल्ली कॅपिटल्सचा हा यंदाच्या सीजनमधील सलग दुसरा विजय होता, तर मुंबई इंडियन्सने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवल्यावर त्यांना शनिवारी झालेल्या या दुसऱ्या सामन्यात पराभव मिळाला. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठे बदल : 

दिल्ली कॅपिटल्सने आयपीएल 2026 मधील सलग दोन सामने जिंकल्यामुळे ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी आहेत. यापूर्वी पंजाब किंग्सने चेन्नई सुपरकिंग्सला पराभूत करून शुक्रवारी अव्वल स्थान मिळवलं होतं, मात्र अवघ्या २४ तासात दिल्ली कॅपिटल्सने पॉईंट्स टेबलमधील पंजाबचं प्रथम स्थान हिसकावलं आहे. दिल्ली कॅपिटल्स दोन पैकी दोन सामने जिंकून त्यांनी 4 पॉईंट्स मिळवले आहेत. तर त्यांचा नेट रन रेट हा +1.170 आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब किंग्स असून त्यांचा +0.637 नेट रन रेट आणि ४ पॉईंट्स असा आहे. तर तिसऱ्या स्थानावर राजस्थान रॉयल्सचा संघ आहे. राजस्थानचा नेट रन रेट हा +4.171 असला तरी त्यांनी एक सामना खेळल्यामुळे त्यांचे पॉईंट्स 2 आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स मुंबई विरुद्ध सामन्यापूर्वी चौथ्या क्रमांकावर होती. 

हेही वाचा : IPL 2026 : रोहित शर्माने दिल्ली कॅपिटल्सचा केला पोपट, DRS वाया घालवला, नेमकं काय घडलं?

 

मुंबई इंडियन्सची घसरण : 

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामना खेळण्यापूर्वी मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचव्या स्थानावर होती. त्यांच्याकडे 2 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट हा +0.687 असा होता. मात्र दिल्लीकडून झालेल्या पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सच्या स्थानात घसरण झाली असून ते सहाव्या स्थानावर आले आहेत. मुंबई इंडियन्सचा नेट टन रेट आता -0.206 असा आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सला येत्या सामन्यात चांगली कामगिरी करणे आणि विजय मिळवणं महत्वाचं असेल. मुंबई इंडियन्सच्या जागी सनरायजर्स हैदराबाद पाचव्या स्थानी पोहोचले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +0.469 असा आहे. गुजरात टायटन्स आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी असून लखनऊ सुपर जाएंट्स आठव्या स्थानी आहे. तर कोलकाता नाईट रायडर्स नवव्या आणि चेन्नई सुपरकिंग्स दहाव्या स्थानावर आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

Explained : वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक असते, शरीरासाठ...

हेल्थ