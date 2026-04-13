  • IPL 2026 Points Table : आरसीबी विरुद्ध पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?

IPL 2026 Points Table : आरसीबी विरुद्ध पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?

IPL 2026 Points Table : 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल 2026 चा 20 वा सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने मुंबईचा 18 धावांनी पराभव केला. यासह मुंबई इंडियन्सने यंदाच्या आयपीएल मधील सलग तिसरा सामना गमावला आहे. तर मागचा सामना गमावलेल्या आयसीबीच्या संघाने पुन्हा एकदा कमबॅक केल आहे.

Updated: Apr 13, 2026, 10:47 AM IST
IPL 2026 Points Table : आरसीबी विरुद्ध पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?
IPL 2026 Points Table : मुंबई इंडियन्सचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर रविवार 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल 2026 चा 20 वा सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने मुंबईचा १८ धावांनी पराभव केला. यावेळी प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या आरसीबीच्या फलंदाजांनी वानखेडेवर तुफान फटकेबाजी करून तब्बल 240 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 241 धावांची आव्हान मिळाल होते. हे आव्हान  पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्स अपयशी ठरली आणि 18 धावांनी आरसीबी चा विजय झाला. यासह मुंबई इंडियन्सने यंदाच्या आयपीएल मधील सलग तिसरा सामना गमावला आहे. तर मागचा सामना गमावलेल्या आयसीबीच्या संघाने पुन्हा एकदा कमबॅक केल आहे.

सामन्यात काय घडलं?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 240 धावा केल्या. यावेळी त्यांनी फक्त 4 विकेट्स गमावल्या. आरसीबीकडून मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सर्वाधिक 78 धावा या फिलिप सॉल्टने ठोकल्या. त्याने 6 चौकार आणि 6 षटकार लगावले. यावेळी विराट कोहलीने 50, रजत पाटीदारने 53, टीम डेव्हिडने 34, जितेश शर्माने 10 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्स कडून फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली मात्र दरम्यान रोहीत शर्माला (19) दुखापत झाल्याने तो रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला. रायनने 37, सूर्यकुमार यादवने 33, हार्दिक ने 40, शेफरेन रदरफोर्ड याने 31 चेंडूत  71 धावा केल्या. पण 18 धावांनी त्यांचा पराभव झाला. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये कोण कितव्या स्थानी?

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर आयसीबीचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 3 वर आहे. त्यांनी चारपैकी 1 सामना गमावला अणि तीन सामने जिंकले, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स आहेत. तर मुंबई इंडियन्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर आहे. त्यांनी लागोपाठ तिसरा सामना गमावला, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात 2 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट -0.772 आहे. पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर राजस्थान रॉयल्स असून त्यांच्या खात्यात 8 पॉईंट्स आहेत. पंजाब किंग्ज नंबर 2 वर असून त्यांच्याकडे 7 पॉईंट्स आहेत. तर दिल्ली कॅपिटल 4 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट +0.322 आहे. गुजरात संघ पाचव्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडे 4 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट -0.029 आहे. तर पॉईंट्स टेबल मधील बॉटम दोन पाहिल तर नवव्या क्रमांकावर सीएसके आणि दहाव्या क्रमांकावर कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ आहे

