English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : थरार विजयानंतर राजस्थान पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर; तर गुजरात, मुंबई कितव्या स्थानी?

IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात झालेल्या आयपीएल २०२६ च्या नवव्या सामन्यानंतर आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल झाले आहेत. गुजरातचा पराभूत करून राजस्थानने पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 5, 2026, 02:13 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचा नववा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RR VS GT) यांच्यात पार पडला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) गुजरातवर 6 धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. राजस्थान रॉयल्सचा आयपीएल 2026 मधील हा सलग दुसरा विजय होता, यामुळे राजस्थान आयपीएलच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी जाऊन पोहोचली आहे. दुपारी दिल्ली विरुद्ध मुंबई यांच्यात झालेल्या सामन्यात विजय मिळवून दिल्ली कॅपिटल्स पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर एकवर होती, मात्र आता राजस्थान रॉयल्सने काही तासात दिल्ली कॅपिटल्सकडून नंबर 1 ची खुर्ची हिसकावली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 वर : 

राजस्थान रॉयल्सने आतापर्यंत 19 व्या सीजनमध्ये झालेले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे 4 पॉईंट्स आणि +2.233 नेट रन रेट सह ते आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 च्या स्थानी आहेत. राजस्थान रॉयल्सने गुजरातला प्रथम फलंदाजी करून 211 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात गुजरात अपयशी ठरली आणि 6 धावांनी राजस्थानचा विजय झाला. राजस्थान नंबर 1 वर पोहोचल्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ हा +1.170 च्या नेट रन रेटने दुसऱ्या स्थानावर आहे. सध्या दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्स या तीन संघांकडे 4 पॉईंट्स आहेत. मात्र नेट रन रेटमुळे त्यांच्या पॉईंट्स टेबलमधील स्थानात फरक आहे. पंजाब किंग्सचा नेट रन रेट हा +0.637 एवढा आहे. चौथ्या स्थानी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ असून पाचव्या स्थानी 2 पैकी एक सामना जिंकलेला सनरायजर्स हैदराबाद हा संघ आहे. 

गुजरात टायटन्स कितव्या स्थानावर? 

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मिळालेल्या पराभवानंतरही गुजरात टायटन्सच्या पॉईंट्स टेबलमधील स्थानात बदल झालेला नाही. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यानंतर मुंबई इंडियन्स पाचव्या वरून सहाव्या स्थानावर घसरली होती. तर गुजरात टायटन्स सातव्या स्थानावर होती. राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध पराभवानंतर गुजरातच्या स्थानात बदल झालेला नाही. मुंबई इंडियन्सकडे 2 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट हा -0.206 वर पोहोचला आहे.  सातव्या स्थानावर असलेल्या गुजरातचा नेट रन रेट हा -0.424 आहे. आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्स आठव्या स्थानी आहे. तर कोलकाता नाईट रायडर्स नवव्या आणि चेन्नई सुपरकिंग्स दहाव्या स्थानावर आहे. 

 

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026RR vs GTGujrat Titansrajasthan royalsCricket News

