English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्सचं नंबर 1 चं स्थान आणखीन मजबूत, इतर कोणी आसपास सुद्धा नाहीत, पाहा पॉईंट्स टेबलची स्थिती

IPL 2026 Updated Points Table : राजस्थान रॉयल्सने विजयासाठी मिळालेलं 202 धावांचं आव्हान यशस्वीपणे पूर्ण केलं आणि 6 विकेट्स राखून सामना जिंकला. यानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये आधीच नंबर 1 च्या स्थानावर असलेल्या राजस्थान रॉयल्सचं स्थान आणखीन मजबूत झालं आहे.

पूजा पवार | Updated: Apr 11, 2026, 02:55 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

IPL 2026 Points Table : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन सुरु असून आतापर्यंत या सीजनमध्ये एकूण 16 सामने खेळवले गेले आहेत. शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध आरसीबी (RR VS RCB) यांच्यात आयपीएलचा सामना गुवाहाटी स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने विजयासाठी मिळालेलं 202 धावांचं आव्हान यशस्वीपणे पूर्ण केलं आणि 6 विकेट्स राखून सामना जिंकला. यानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये आधीच नंबर १ च्या स्थानावर असलेल्या राजस्थान रॉयल्सचं स्थान आणखीन मजबूत झालं आहे. तेव्हा या सामन्यानंतर आयपीएलच्या पॉईंट्स टेबलची स्थिती कशी आहे? कोणता संघ कितव्या स्थानी आहे याबाबत जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 वर : 

राजस्थान रॉयल्स शुक्रवारी झालेल्या सामन्याच्या आधीपासूनच नंबर 1 वर होती, त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स होते आणि त्यांनी 3 पैकी 3 ही सामने जिंकलेले. आता आरसीबी विरुद्ध झालेला सामना जिंकून राजस्थानने पॉईंट्स टेबलमधील आपलं स्थान मजबूत केलं आहे आणि ते 8 पॉईंट्स सह नंबर 1 वर आहेत. त्यांचा नेट रन रेट सुद्धा +2.055 एवढा आहे. इतर कोणताही संघ पॉईंट्स किंवा नेट रन रेटच्या बाबतीत  राजस्थाच्या जवळपास सुद्धा नाही. नंबर २ वर असलेल्या पंजाब किंग्सच्या संघाकडे 5 पॉईंट्स आहेत. त्यांनी त्यांचा पुढील सामना जिंकला तरी ते पॉईंट्सच्या बाबतीत राजस्थानला नंबर 1 वरून हटवू शकणार नाहीत. राजस्थान रॉयल्सने 4 सामन्यांपैकी 4 ही सामने जिंकलेले आहेत. तर नंबर तीनवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ असून त्यांच्याकडे 4 पॉईंट्स आणि 1.231 नेट रन रेट आहे. चौथ्या क्रमांकावर दिल्ली कॅपिटल्स असून त्यांनी तीनपैकी दोन सामने जिंकून 4 पॉईंट्स सह नेट रन रेट हा 0.811 इतका आहे. तर पाचव्या क्रमांकावर लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ असून त्यांच्याकडे सुद्धा 4 पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन रेट हा -0.359 आहेत. 

बॉटम 5 मध्ये कोण कोण? 

आयपीएल 2026च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानावर सनरायजर्स हैदराबाद असून यात त्यांनी तीनपैकी फक्त एकक सामना जिंकलाय, यासह त्यांची 2 पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन र्रेट 0.275 आहे. हैदराबाद सह गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्याकडे सुद्धा 2 पॉईंट्स आहेत.  गुजरात टायटन्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या तर मुंबई इंडियन्स आठव्या स्थानावर आहेत. तर चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ हा सगळ्यात शेवटी अखेरच्या स्थानी असून त्यांनी 3 पैकी तीन सामने जिंकले आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026RR vs RCBrajasthan royalsCricket Newsmarathi news

