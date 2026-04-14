CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
IPL 2026 Points Table : राजस्थान विरुद्ध विजयाचा सनरायजर्स हैदराबादला फायदा! पॉईंट्स टेबलमध्ये 'या' स्थानावर घेतली उडी

पूजा पवार | Updated: Apr 14, 2026, 01:42 AM IST
IPL 2026 Points Table : आयपीएल 2026 मध्ये 21 वा सामना हा सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सचा पराभव करून 57 धावांनी सामना जिंकला. या सामन्याच्या विजयाचा सनरायजर्स हैदराबादला पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा फायदा झाला असून सातव्या स्थानावरून थेट चौथ्या स्थानावर उडी घेतली आहे. तर राजस्थान रॉयल्स खात्यात 8 पॉईंट्स असल्याने नंबर 1 वर कायम आहे. 

सामन्यात काय घडलं? 

राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात झालेल्या सामन्याचा टॉस राजस्थानने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी कर्णधार ईशान किशनने फलंदाजीत 91 धावांची खेळी केली. तर त्या खालोखाल हेन्रीचं क्लासेनने 40 धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्सचा फलंदाज जोफ्रा आर्चरला सर्वाधिक 2 विकेट घेण्यात यश आलं. राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी अटॅक समोर हैदराबादच्या फलंदाजांनी तब्बल 216 धावा केल्या. तर संदीप शर्मा, रियान पराग आणि तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. हैदराबादने विजयासाठी राजस्थान रॉयल्सला 217 धावांचं आव्हान दिलं. 

राजस्थान रॉयल्सचे युवा विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल मैदानात आले, मात्र त्यांना हैदराबादच्या गोलंदाजांनी फार काळ मैदानात टिकू दिलं नाही. सनरायजर्स हैदराबादकडून साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी पदार्पण केलं. पदार्पणाच्या सामन्यात दोघांनी सुद्धा उत्कृष्ट कामगिरी केली. साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी प्रत्येकी ४ विकेट घेतल्या. तर ईशान मलिंगा याने एक विकेट घेतली. अखेर 1 ओव्हर शिल्लक असताना सनरायजर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला ऑल आउट केलं आणि सामना जिंकला. सनरायजर्स हैदराबादने यासह आयपीएलमधील दुसरा विजय मिळवला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

