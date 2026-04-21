English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  IPL 2026 Points Table : मुंबई इंडियन्सचं धमाकेदार कमबॅक! पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावरून घेतली मोठी उडी, पाहा कोण कितव्या स्थानी?

IPL 2026 Points Table : मुंबई इंडियन्सचं धमाकेदार कमबॅक! पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावरून घेतली मोठी उडी, पाहा कोण कितव्या स्थानी?

IPL 2026 Points Table : रविवारी आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी असलेल्या मुंबई इंडियन्सने सोमवारी गुजरात विरुद्ध सामना जिंकून थेट वरच्या स्थानावर मजल मारली आहे.  गुजरात टायटन्सवर तब्बल 99 धावांनी विजय मिळवून मुंबई इंडियन्सने आयपीएलमध्ये धमाकेदार कमबॅक केलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 21, 2026, 07:41 AM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Points Table : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमधील 30 वा सामना सोमवारी गुजरात टायटन्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा 99 धावांनी विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून 5 विकेट्स गमावून 199 धावांची खेळी केली. तर गुजरात टायटन्सला विजयासाठी 200 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्यात गुजरात टायटन्स अयशस्वी ठरली मुंबई इंडियन्सने त्यांना 15.5 ओव्हरमध्ये ऑलआउट केले. यासह मुंबई इंडियन्सने सीजनमधील दुसरा विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सने मागील 4 सलग पराभवानंतर आयपीएलमध्ये धमाकेदार कमबॅक केलं, त्यामुळे सामन्यापूर्वी पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी असलेली मुंबई इंडियन्स थेट सातव्या स्थानी पोहोचली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सामन्यात काय घडलं? 

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. गुजरातच्या गोलंदाजी अटॅक समोर मुंबईच्या फलंदाजांनी 199 धावांची खेळी केली. यात तिलक वर्माने फलंदाजी करताना आयपीएलमधील त्याचे पहिले शतक ठोकले. विजयासाठी गुजरातला २०० धावा करण्याचे आव्हान दिले गेले, मात्र मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजी अटॅकने जबरदस्त कामगिरी केली. यात अश्वनी कुमारने 4, एम गजनफर आणि मिचेल सॅन्टनरने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर हार्दिक आणि जसप्रीत बुमराहने 1 विकेट घेतली. अशा प्रकारे 15.5 ओव्हरमध्ये गुजरात टायटन्सला ऑल आउट करण्यात यश आले. 

मुंबई इंडियन्सची पॉईंट्स टेबलमध्ये झेप : 

आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये रविवारपर्यंत मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सर्वात तळाशी होता. रविवारी डबल हेडर सामन्यात केकेआर आणि सनरायजर्स हैदराबादने विजय मिळवला, ज्यामुळे 5 पैकी फक्त 1 सामना जिंकलेला मुंबईचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये दहाव्या स्थानी आला होता. मात्र सोमवारी गुजरातवर मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर मुंबई इंडियन्सने 6 पैकी 2 सामने जिंकून 4 पॉईंट्स आणि +0.067 नेट रन रेट सह सातवं स्थान मिळवलं आहे. तर गुजरात टायटन्सकडे पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 पॉईंट्स असल्याने ते सहाव्या स्थानी आहेत. तर आता शेवटच्या स्थानी पुन्हा कोलकाता नाईट रायडर्स आली असून त्यांच्या खात्यात ३ पॉईंट्स आहेत. तर नवव्या स्थानी -1.173 च्या नेट रन रेट सह लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ असून आठव्या स्थानी -0.780 च्या नेट रन रेट सह चेन्नई सुपरकिंग्स आहे. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप 5 मध्ये कोणते संघ? 

आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पंजाब किंग्स नंबर 1 वर असून त्यांनी  5 पैकी 5 सामने जिंकलेत, यासह त्यांचे 11 पॉईंट्स झालेत.  यानंतर लिस्टमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आहे. त्यांनी 6 पैकी 4 सामने जिंकले असून त्यांचे 8 पॉईंट्स झालेत. तिसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान रॉयल्सचा संघ असून त्यांनी सुद्धा 6 पैकी 4 सामने जिंकलेत आणि त्यांचे एकूण 8 पॉईंट्स झालेत. राजस्थानचा नेट रन रेट हा आरसीबी पेक्षा कमी आहे. सनरायजर्स हैदराबादने 6 पैकी 3 सामने जिंकले असून ते +0.566 च्या नेट रन रेटने चौथ्या स्थानी आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने 5 पैकी तीन सामने जिंकले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +0.310 आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
mumbai indiansIPL 2026Tilak VermaCricket Newsmarathi news

