CSK VS DC : चेन्नई सुपरकिंग्सला अखेर मिळाला पहिला विजय! दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव

CSK VS DC : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये शनिवार 11 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (CSK VS DC) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने (Chennai Superkings) दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 213 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या दिल्ली संघाला चेन्नईच्या गोलंदाजांनी ऑलआउट केले. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सचा 23 धावांनी विजय झाला असून यासह त्यांनी यंदाच्या सीजनमधील पहिला सामना जिंकला आहे. चेन्नई संघाला मागील सलग तीन सामने जिंकण्यात अपयश आले होते. या विजयामुळे पॉईंट्स टेबलमधील चेन्नई सुपरकिंग्सचं स्थान सुद्धा सुधारलं आहे.
चेन्नई विरुद्ध दिल्ली सामन्यात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकला आणि त्यानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीचे आव्हान मिळाले होते. सीएसकेच्या फलंदाजीची सुरुवात काहीशी खराब झाली कारण कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हा 18 बॉलमध्ये 15 धावा करून बाद झाला. पण त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या आयुष म्हात्रेने संजू सॅमसन सोबत मिळून मोठी पार्टनरशिप केली. आयुष म्हात्रेने 59 धावा केल्या आणि शिवम दुबेने 20 धावा केल्या. चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रथम फलंदाजी करून 2 विकेट गमावून 212 धावा केल्या आणि दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 213 धावांचे आव्हान दिले. चेन्नईचा ओपनिंग फलंदाज संजू सॅमसनने 56 बॉलमध्ये नाबाद 115 धावा केल्या दरम्यान त्याने 15 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले.
चेन्नई सुपरकिंग्सने दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 213 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी मैदानात पाठुम निस्संका आला त्याने 41 धावा केल्या. त्यानंतर केएल राहुलने 18, डेव्हिड मिलरने 17, ट्रिस्टन स्तबने 60 आणि आशुतोष शर्माने 19 धावा केल्या. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या गोलंदाजांनी मैदानात कहर केला. यात सर्वाधिक विकेट या जेमी ओव्हरटन आणि अंशुल कंबोजने काढल्या. जेमी ओव्हरटनने 4 तर अंशुल कंबोजने 3 विकेट घेतल्या. याशिवाय गुरजपनीत सिंग, खलील अहमद, नूर अहमदने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ मागील लागोपाठ तीन पराभवामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी होता. मात्र आता पहिला सामना जिंकल्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पर्धेत कमबॅक केलं असून पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा ते नवव्या स्थानी आले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ २ पॉईंट्स सह नवव्या स्थानावर असून त्यांचा नेट रन रेट हा -1.532 आहे. तर दहाव्या क्रमांकावर कोलकाता नाईट रायडर्स असून त्यांच्याकडे फक्त 1 पॉईंट आहे.