MI VS RCB : मुंबई इंडियन्सचा लागोपाठ तिसरा पराभव, RCB ने होमग्राउंडवर हरवलं

MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) 20 वा सामना हा रविवारी 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Mumbai Indians VS Royal Challengers Bengluru) यांच्यात खेळवला गेला. सामन्या टॉस मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या आरसीबीच्या फलंदाजांनी वानखेडेवर तुफान फटकेबाजी करून तब्बल 240 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्स ला विजयासाठी 241 धावांची आव्हान मिळाल होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्स अपयशी ठरली आणि 18 धावांनी आरसीबी चा विजय झाला. या सह मुंबई इंडियन्सने यंदाच्या आयपीएल मधील सलग तिसरा सामना गमावला आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 240 धावा केल्या. यावेळी त्यांनी फक्त 4 विकेट्स गमावल्या. आरसीबीकडून मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सर्वाधिक 78 धावा या फिलिप सॉल्टने ठोकल्या. त्याने 6 चौकार आणि 6 षटकार लगावले. यावेळी विराट कोहलीने 50, रजत पाटीदारने 53, टीम डेव्हिडने 34, जितेश शर्माने 10 धावा केल्या.
मुंबई इंडियन्स कडून फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली मात्र दरम्यान रोहीत शर्माला (19) दुखापत झाल्याने तो रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला. रायनने 37, सूर्यकुमार यादवने 33, हार्दिक ने 40, शेफरेन रदरफोर्ड याने 31 चेंडूत 71 धावा केल्या. पण 18 धावांनी त्यांचा पराभव झाला.
फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेव्हिड, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, सुयश शर्मा
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकूर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह
