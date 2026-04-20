English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • पंजाब किंग्सच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, मुंबई इंडियन्स तळाशी, पाहा Points Table ची स्थिती

पंजाब किंग्सच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, मुंबई इंडियन्स तळाशी, पाहा Points Table ची स्थिती

IPL 2026 Points Table : रविवारी 19 एप्रिल रोजी आयपीएल 2026 मध्ये दोन डबल हेडर सामने खेळवले गेले. या सामन्यांमध्ये पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सने विजय मिळवला. पंजाब किंग्सने लखनऊ विरुद्ध विजयानंतर त्यांच पॉईंट्स टेबलमधील नंबर 1 चं स्थान अजून मजबूत केलं. तर केकेआरच्या विजयामुळे मुंबई इंडियन्सला पॉईंट्स टेबलमुळे मोठं नुकसान झालं.   

पूजा पवार | Updated: Apr 20, 2026, 07:28 AM IST
पंजाब किंग्सच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, मुंबई इंडियन्स तळाशी, पाहा Points Table ची स्थिती
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Points Table : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचा 29 वा सामना हा पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात पंजाब किंग्सने प्रथम फलंदाजी करत आयपीएल 2026 चा सर्वात मोठा स्कोअर उभा केला आणि लखनऊला विजयासाठी 255 धावांचे आव्हान दिले. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात लखनऊचा संघ अपयशी ठरला आणि फक्त 200 धावाच करू शकला. पंजाब किंग्सने यंदाच्या सीजनमध्ये आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही. पंजाबने 6 पैकी 5 सामने जिंकले असून एक सामना पावसामुळे रद्द झाला, त्यामुळे त्यांचे 11 पॉईंट्स झाले असून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर आहेत. पंजाब किंग्सचा नेट रन रेट सुद्धा सध्या +1.420 एवढा आहे. रविवारी झालेल्या डबल हेडर सामन्यानंतर मुंबई इंडियन्सला नुकसान झालं असून ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

KKR च्या विजयाने मुंबईला नुकसान : 

रविवारी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स असे दोन डबल हेडर सामने खेळवले गेले. यात दुपारी कोलकाता विरुद्ध लखनऊ सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सचा विजय झाला. हा त्यांचा या सीजनमधील पहिला विजय होता. यापूर्वी खेळलेल्या सहा सामन्यात त्यांना एकदाही विजय मिळवता आला नाही आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने त्यांना 1 पॉईंट्स मिळाला होता. कोलकाताने रविवारी झालेला सामना जिंकल्यामुळे आता त्याने पॉईंट्स टेबलमध्ये एकूण 3 पॉईंट्स झाले आहेत. त्यामुळे केकेआर पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानी आले असून मुंबई इंडियन्सला यामुळे नुकसान झालं आहे. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत 5 पैकी फक्त 1 सामना जिंकल्यामुळे त्यांच्या खात्यात 2 पॉईंट्स आहेत, जे इतर संघांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहेत. ज्यामुळे मुंबई इंडियन्स सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सर्वात शेवटी म्हणजेच दहाव्या स्थानावर आहे. 

टॉप 5 मध्ये कोण कोण? 

आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये एकूण 4 संघ क्वालिफाय करणार आहेत. तर पंजाब किंग्स या रेसमध्ये सर्वात पुढे आहेत. पंजाब किंग्सने 5 पैकी 5 सामने जिंकले असून त्यांचे 11 पॉईंट्स झालेत. यंदाच्या सीजनमध्ये 10 हुन अधिक पॉईंट्स घेणारा पंजाब पहिला संघ ठरला आहे. यानंतर लिस्टमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आहे. त्यांनी 6 पैकी 4 सामने जिंकले असून त्यांचे 8 पॉईंट्स झालेत. तिसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान रॉयल्सचा संघ असून त्यांनी सुद्धा 6 पैकी 4 सामने जिंकलेत आणि त्यांचे एकूण 8 पॉईंट्स झालेत. राजस्थानचा नेट रन रेट हा आरसीबी पेक्षा कमी आहे. 

सनरायजर्स हैदराबादने 6 पैकी 3 सामने जिंकले असून ते +0.566 च्या नेट रन रेटने चौथ्या स्थानी आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने 5 पैकी तीन सामने जिंकले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +0.310 आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026mumbai indianspunjab kingsIPL 2026 Points TableCricket News

