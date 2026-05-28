55 चौकार आणि 65 सिक्स, वैभव सूर्यवंशीने फक्त बाउंड्री मारून ठोकल्या 90% धावा, आयपीएलमध्ये वैभव सूर्यवंशीचा झंजावात

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्सकडून 15 वर्षांचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने एलिमिनेटर सामन्यात 29 बॉलमध्ये 97 धावांची कामगिरी केली. दरम्यान त्याने 12 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले. वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत यंदाच्या सीजनमध्ये एकूण 680 धावा केल्या त्यापैकी 610 धावा त्याने फक्त चौकार आणि षटकार ठोकून पूर्ण केल्या आहेत.

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 28, 2026, 01:00 PM IST|Updated: May 28, 2026, 01:00 PM IST
Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत असून मागील 5 वर्षांपासून मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज 18 लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंडा आहे. पूजा पवार यांची शैक्षणिक पार्श्ववभूमी पाहायची झाल्यास त्यांनी BMM मध्ये पदवी घेतली असून MACJ असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे.

