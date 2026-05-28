/55 चौकार आणि 65 सिक्स, वैभव सूर्यवंशीने फक्त बाउंड्री मारून ठोकल्या 90% धावा, आयपीएलमध्ये वैभव सूर्यवंशीचा झंजावात

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्सकडून 15 वर्षांचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने एलिमिनेटर सामन्यात 29 बॉलमध्ये 97 धावांची कामगिरी केली. दरम्यान त्याने 12 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले. वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत यंदाच्या सीजनमध्ये एकूण 680 धावा केल्या त्यापैकी 610 धावा त्याने फक्त चौकार आणि षटकार ठोकून पूर्ण केल्या आहेत.
IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi : आयपीएल 2026 एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (RR VS SRH) यांच्यात झाला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने 47 धावांनी सामना जिंकला आणि त्यांनी क्वालिफायर 2 मध्ये प्रवेश केला तर सनरायजर्स हैदराबादचा पराभव झाल्याने ते स्पर्धेतून बाहेर पडले. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सकडून 15 वर्षांचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने 29 बॉलमध्ये 97 धावांची कामगिरी केली. दरम्यान त्याने 12 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले. यावेळी वैभव सूर्यवंशीने स्ट्राइक रेट 334.48 एवढा होता. या इनिंग दरम्यान वैभव सूर्यवंशीचं शतक केवळ तीन धावांनी हुकलं, मात्र वैभव सूर्यवंशीने एका खास लिस्टमध्ये जागा मिळवली आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने 680 धावा केल्या असून यात त्याने 55 चौकार आणि 65 षटकार ठोकले आहेत. म्हणजेच 680 धावांपैकी 610 धावा त्याने फक्त चौकार आणि षटकार ठोकून पूर्ण केल्या आहेत. जवळपास 90 टक्के धावा या त्याने चौकार आणि षटकारांच्या जोरावर केल्या.
वैभव सूर्यवंशीने बुधवारी एलिमिनेटर सामन्यात इनिंग दरम्यान 16 बॉलमध्ये 50 धावा केल्या. जो आयपीएल प्लेऑफमधील सर्वात वेगवान अर्धसतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड होता. त्यांच्या शिवाय फक्त सुरेश रैना हाच अशी कामगिरी करू शकला होता.
वैभव सूर्यवंशी हा 300+ स्ट्राईक रेटने सर्वात जास्त 50+ धावा करण्याच्या बाबतीत सर्वात पुढे गेला आहे. त्याने तिसऱ्यांदा अशी कामगिरी केली असून निकोलस पूरन आणि जेक फ्रेजर मॅकगर्कने प्रत्येकी 2-2 वेळा असं केलं आहे. याच इनिंगमध्ये 12 षटकार ठोकल्यावर वैभव हा आयपीएल प्लेऑफ इनिंगमध्ये सर्वात जास्त षटकार मारण्याचा रेकॉर्ड सुद्धा केला आहे.
वैभव सूर्यवंशीने 12 पैकी 8 षटकार हे पॉवर प्ले दरम्यान मारले. आयपीएलच्या पॉवर प्लेमध्ये एका इनिंगमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा रेकॉर्ड सुद्धा आहे. आयपीएल 2026 मध्ये आता त्यांचे 680 धावा झाल्या आहेत. ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत वैभव सूर्यवंशी हा सर्वात पुढे निघाला असून यासोबतच तो आयपीएल सीजनमध्ये अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून सर्वात जास्त धावा करणारा तो एकमेव खेळाडू आहे.