जगात भारी! 70 षटकारांचा अशक्यप्राय रेकॉर्ड; भारताचा 'हा' फलंदाज इतिहास रचण्यापासून अवघे काही Six दूर

IPL 2026 Most Sixes Record: जगातील कोणत्याही फलंदाजाने आतापर्यंत कोणत्याही टी-20 स्पर्धेच्या एका हंगामात 70 षटकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड केलेला नाही. पण भारताचा एक स्फोटक फलंदाज हा रेकॉर्ड करण्यास सज्ज झाला आहे.
IPL 2026 Most Sixes Record: क्रिकटमध्ये असे अनेक रेकॉर्ड आहेत, जे आजपर्यंत कोणालाही करायला जमलेले नाहीत. काही रेकॉर्ड्स तर कित्येक वर्ष त्या फलंदाजांच्या नावावर होते. असाच एक अशक्यप्राय रेकॉर्ड आहे जो आजपर्यंत कोणत्याही फलंदाजाला जमलेला नाही. जगातील कोणत्याही फलंदाजाने आतापर्यंत कोणत्याही टी-20 स्पर्धेच्या एका हंगामात 70 षटकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड केलेला नाही. पण भारताचा एक स्फोटक फलंदाज मात्र आता हा रेकॉर्ड करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारताचा एक गुणी आणि कौशल्यवान फलंदाज इतिहासात पहिल्यांदाच टी-20 स्पर्धेत एका हंगामात 70 षटकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड करण्याच्या जवळ पोहोचला आहे.
भारताचा 15 वर्षीय फंलदाज वैभव सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेटमध्ये इतिहास रचण्याच्या जवळ आहे. ही कामगिरी केल्यास वैभव सूर्यवंशी असा रेकॉर्ड करेल, जो आतापर्यंत क्रिस गेल, रोहित शर्मा, ग्लेन मॅक्सवेल आणि किरोन पोलार्ड सारख्या फलंदाजांनाही जमलेलं नाही.
जर वैभव सूर्यवंशीने 2026 च्या आयपीएलमध्ये आणखी 17 षटकार ठोकले, तर तो एखाद्या टी-10 स्पर्धेच्या एकाच हंगामात सर्वाधिक (७०) षटकार ठोकण्याचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित करेल. अशी कामगिरी आतापर्यंत कोणत्याही फलंदाजाला जमलेली नाही. टी-20 स्पर्धेच्या एकाच हंगामात 70 षटकार ठोकणं सोडा, पण कोणत्याही फलंदाजाला 60 षटकार ठोकणेही अद्याप जमलेले नाही. सध्या, टी-20 स्पर्धेच्या एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा जागतिक विक्रम वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेल याच्या नावावर आहे.
वेस्ट इंडिजचा फलंदाज ख्रिस गेलने आयपीएल 2012 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) कडून खेळताना 59 षटकार ठोकले होते. राजस्थान रॉयल्सचा (RR) सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी याने आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत 53 षटकार ठोरले आहेत. जर वैभव सूर्यवंशीने सध्याच्या आयपीएल हंगामात आणखी 17 षटकार ठोकले, तर कोणत्याही T20 स्पर्धेच्या एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा जागतिक त्याच्या नावे नोंद होईल.
राजस्थान रॉयल्स आयपीएल 2026 मधील आपला पुढील सामना राजस्थान सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळणार आहे. 27 मे 2026 रोजी हा सामना होणार आहे.
सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR) यांच्यातील 'एलिमिनेटर' सामना 27 मे रोजी न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर, सायंकाळी 7.30 वाजता खेळला जाईल. मुल्लानपूर स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते. या सामन्यादरम्यान, वैभव सूर्यवंशी आपल्या डावात किमान 10 षटकार ठोकू शकतो. जर राजस्थान रॉयल्सने (RR) एलिमिनेटर सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा (SRH) पराभव करून 'क्वालिफायर 2' मध्ये प्रवेश केला, तर वैभव सूर्यवंशी आणखी 7 षटकार सहजपणे ठोकू शकेल.
असं केल्यास तो एकूण 70 षटकारांचा एक अभूतपूर्व जागतिक विक्रम प्रस्थापित करेल. जर राजस्थान रॉयल्सचा (RR) संघ फायनलमध्ये पोहोचला, तर वैभव सूर्यवंशीसाठी हा जागतिक विक्रम गाठणे आणखीच सोपे होईल.