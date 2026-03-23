English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
'वैभव सूर्यवंशी वरिष्ठ खेळाडूंचं ऐकत नाही....' आयपीएल 2026 पूर्वी जितेश शर्माचा मोठा खुलासा

IPL 2026 : सध्या आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवणारा युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. मात्र दरम्यान आरसीबीचा स्टार क्रिकेटर जितेश शर्माने वैभवबाबत मोठा खुलासा केला असून तो वरिष्ठ खेळाडूंचं ऐकत नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.    

पूजा पवार | Updated: Mar 23, 2026, 07:09 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन 28 मार्च पासून सुरु होत आहे. यात स्पर्धेचा पहिला सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. यावेळी तो आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला होता. पदार्पणाच्या सीजनमध्येच त्याने 35 बॉलमध्ये शतक ठोकलं होतं. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशी हा प्रकाशझोतात आला. त्यानंतर वैभव रायजींग आशिया कपमध्ये विजेत्या आणि अंडर 19 पुरुष भारतीय संघाचा भाग सुद्धा होता. मात्र सध्या यशाच्या शिखरावर असलेल्या वैभव सूर्यवंशीबाबत आरसीबीचा स्टार क्रिकेटर जितेश शर्माने मोठा खुलासा केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जागतिक क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवू शकतो :

टीम इंडियाचा विकेटकिपर फलंदाज जितेश शर्माने वैभव सूर्यवंशीबाबत एक मोठा खुलासा केला. त्याने सांगितलं की कदाचित वैभव कधीही मैदानाच्या बाहेर प्रोफेशनल राहू शकणार नाही. इंडिया ए आशिया कपमध्ये कर्णधार असलेल्या जितेश शर्माने दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज एबी डिविलियर्स सोबत यू ट्यूब चॅनलवर बातचीत केली. जितेश शर्मा बोलले की, 'जर आम्हाला एका तरुण खेळाडूवर दहा लाख डॉलर्स खर्च करायचे असतील, तर तो वैभव सूर्यवंशी असेल. माझा विश्वास आहे की तो जागतिक क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवू शकतो. त्याच्याकडे एक वेगळाच वेग आणि उत्कृष्ट कौशल्ये आहेत'.

रात्री आईस्क्रीम खाऊ नको सांगितलं तरी... :

जितेश शर्माने म्हटले की, 'वैभव प्रोफेशनल नाही आहे. मी आपल्याला हे सांगू इच्छितो की, प्रत्येकजण त्याला प्रोफेशनल बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मला वाटतं नाही की तो कधी प्रोफेशनल बनेल. होऊ शकतं की तो मैदानावर तसा होईल, पण मैदानाच्या बाहेर नाही. मी त्याला रात्री आईस्क्रीम खाऊ नको सांगितलं होतं, पण त्याने कधीही माझं ऐकलं नाही'. 

एबी डिविलियर्स काय म्हणाला? 

दक्षिण आफ्रिकेचा माजी फलंदाज एबी डिविलियर्सने सांगितलं की, 'वैभव उत्कृष्ट खेळाडू आहे. मी त्याला अंडर 19 खेळताना पाहिलंय. जेव्हा तुम्हाला आयपीएल आणि मोठ्या क्रिकेटमध्ये खेळायची संधी मिळते तेव्हा तुम्ही सुद्धा त्याच स्तराचं प्रदर्शन करता. ते सोपं नसतं. ज्या प्रकारे तो वर्ल्ड कपमध्ये खेळला आहे, त्याने मी खूप प्रभावित आहे. मी त्याच्या खेळण्याच्या स्किलबाबत बोलतोय. त्याने आपला गेम प्लॅन कायम ठेवला होता. तो आयपीएलमध्ये खेळला तसाच तिथेही खेळला. त्याने काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि गोलंदाजांना अटीट्युड सुद्धा दाखवला नाही. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Vaibhav SooryavanshiIPL 2026jitesh sharmamarathi newscricket

