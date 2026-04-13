Vaibhav Suryavanshi IPL Income: आयपीएलची एक मॅच खेळून किती कमावतो वैभव सुर्यवंशी? आकडा ऐकून चकीत व्हाल!

Vaibhav Suryavanshi IPL Salary: वैभव सूर्यवंशी हा बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यातील ताजपूर गावातील एक साध्या शेतकरी कुटुंबातील तरुण आहे. वयाच्या अवघ्या 4 वर्षांपासून त्याने क्रिकेटची सुरुवात केली. वडील संजीव सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो खेळत होता. समस्तीपूर, पटना आणि मुजफ्फरपूर येथील स्थानिक अकादमीत कठोर मेहनत घेत त्याने बिहार संघाकडून घरगुती क्रिकेटमध्ये लवकरच नाव कमावले. आज तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक आहे. एका सामन्यात तो डाव उलटवू शकतो, असा विश्वास क्रिकेट जगतात निर्माण झाला आहे. आरआर विरुद्ध आरसीबीच्या १६व्या सामन्यात त्याने हे सिद्धही केले. पण वैभव सुर्यवंशीची आयपीएलची कमाईदेखील तगडी आहे. त्याला एक मॅच खेळण्याचे लाखो रुपये मिळतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
2026 च्या आयपीएल लिलावात वैभव सूर्यवंशीला राजस्थान रॉयल्सने (आरआर) 1 कोटी 10 लाख रुपयांच्या एकूण करारावर सही केली. हा करार आयपीएलच्या नियमांनुसार पूर्ण हंगामासाठी आहे. लिलावात त्याची मागणी होती, पण आरआरने त्याला आपल्या संघात सामील केले. या तरुण खेळाडूला संघाने मोठा विश्वास दाखवला. कराराची रक्कम ही त्याची हमी कमाई आहे, ज्यात कसलीही कामगिरी किंवा सामने खेळणे याचा विचार करावा लागत नाही.
आयपीएल 2026 च्या 16व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (आरसीबी) ला 6 विकेट्सने पराभूत केले. यात वैभव सूर्यवंशीने २६ चेंडूत ७८ धावा ठोकल्या. ही खेळी पाहून प्रत्येकजण थक्क झाला. सामना आरआरच्या बाजूने वळवण्यात त्याचा मोठा वाटा होता. या एका खेळीने त्याची बाजारातील किंमत अचानक वाढली, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तरुण खेळाडू एका डावात कसा फरक पाडू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण ठरले.
आरआरचा 1.10 कोटींचा करार 14 लीग सामन्यांवर आधारित गणला जातो. यामुळे एका सामन्यासाठी बेस सॅलरी सुमारे 7 लाख 85 हजार रुपये येते. ही रक्कम खेळाडूला कोणत्याही परिस्थितीत मिळते. कामगिरी चांगली नसली तरीही ही रक्कम सुरक्षित आहे. कराराची रक्कम ही हमी कमाई आहे आणि ती हंगामभरात समान वाटली जाते. आयपीएल व्यवस्थापनाने हे नियम स्पष्ट केले आहेत.
आयपीएलच्या सध्याच्या नियमांनुसार प्रत्येक सामन्यासाठी खेळाडूला 7 लाख 50 हजार रुपयांची मॅच फी मिळते. ही रक्कम कराराच्या रकमेपेक्षा वेगळी आहे आणि ती प्रत्येक सामन्यासाठी स्वतंत्रपणे दिली जाते. वैभवसारख्या तरुण खेळाडूला ही फी अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन बनते. ही फी संघाकडून थेट दिली जाते आणि ती कामगिरीवर अवलंबून नसते.
वरील दोन्ही रकमांची बेरीज केल्यास वैभव सूर्यवंशी एका सामन्यात सुमारे 15 लाख 35 हजार रुपये कमावतो. यात 7.85 लाख बेस सॅलरी आणि 7.50 लाख मॅच फी समाविष्ट आहे. आरआर विरुद्ध आरसीबी सामन्यात त्याने ही रक्कम पूर्णपणे कमावली. ही रक्कम फक्त एका दिवसाच्या मेहनतीची आहे, पण त्यामागे वर्षभराची तयारी आणि मेहनत आहे. आयपीएलमध्ये अशा तरुण खेळाडूंना ही कमाई प्रोत्साहन देते.
या एका सामन्यातील 15 लाखांहून अधिक कमाईने वैभव सूर्यवंशीचे नाव आयपीएल जगात आणखी चमकले. त्याची बाजारातील किंमत वाढली आहे आणि पुढील लिलावात तो आणखी मोठा करार मिळवू शकतो. बिहारसारख्या छोट्या राज्यातील शेतकरी कुटुंबातील मुलासाठी ही कमाई स्वप्नवत आहे. आयपीएल फक्त पैसे नाही, तर मेहनतीला न्याय देणारे प्लॅटफॉर्म असून वैभवसारखे खेळाडू पुढील पिढीला प्रेरणा देताना दिसतायत.