IPL 2026 : 1 फोटो 100 रुपये...Vaibhav Sooryavanshi ने घेतली लहान चाहत्यांची फिरकी! Video viral

Vaibhav Sooryavanshi Funny Video : पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना आज महाराजा यादविंद्र सिंग पीसीए स्टेडियममध्ये रंगणार आहे. या सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाला आज राजस्थानचा संघ रोखताना दिसणार आहे. मागील सामन्यात राजस्थानचा सलामीवीर युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने शतक ठोकले होते पण संघाला या सामन्यात एसआरएचविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्याआधी आता वैभव सूर्यवंशीचा एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये वैभव सूर्यवंशी हा लहान मुलांकडे फोटो काढण्याचे पैसे मागत आहेत.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला वैभव सूर्यवंशीचा हा मजेशीर व्हिडिओ तुम्ही पाहिला आहे का? वैभव सूर्यवंशीचा राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये वैभव सूर्यवंशी हा विमानतळावर संघासोबत बसला होता. यावेळी दोन लहान मुले त्याच्याकडे येतात आणि ते त्याच्याकडे ऑटोग्राफ मागतात. यावेळी वैभव त्यांना म्हणतो की, एक फोटो काढायचा असल्यास मी त्याचे 100 रुपये घेतो. यावेळी ते दोन लहान त्याचे चाहते नाराज होतात. जर तुम्हाला दोन फोटो काढायचे असतील तर सांगा. ते दोन लहान मुले हे 200 रुपये आणतात आणि म्हणतात की चालेल आम्हाला हे घ्या पैसे.
पुढे या व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशी म्हणतो की, अरे मी तर मस्ती करत होते. त्यावेळी त्याला स्वत: ला देखील हसायला येते, पुढे तो म्हणाला की फोटो काढण्याचे पैसे घेत नाही. हे त्या दोन्ही लहान मुलांना जेव्हा समजले तेव्हा ते आनंदी झाले. हा त्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Baccha party always a step ahead pic.twitter.com/locrozR0Yh
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 27, 2026
वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यत त्याने केलेल्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत 8 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने 8 सामन्यांमध्ये 357 धावा केल्या आहेत. यामध्ये 1 शतक देखील त्याने ठोकले आहे, तर 2 अर्धशतक देखील पूर्ण केले आहेत. आतापर्यत वैभवने 32 षटकार मारले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्याने 473 चेंडूमध्ये 1000 धावा पूर्ण केल्या आहेत, ही कामगिरी करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे.