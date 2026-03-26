IPL 2026: RCB च्या विक्रीवर आली पहिला मालक विजय मल्ल्याची पहिली प्रतिक्रिया, विराट कोहलीबद्दलही बोलला!

Vijay Mallya on RCB Sale before IPL 2026: आयपीएल 2026 सुरू होण्यापूर्वी क्रिकेटविश्वात अनेक घडामोडीं घडत आहेत. अनेक खेळाडू आणि त्याच्या संघ मालकांबद्दल अपडेट्स येत आहेत. मोठी आर्थिक आणि क्रीडा घडामोड पाहायला मिळाली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) या लोकप्रिय फ्रँचायझीचे मालकीहक्क आदित्य बिर्ला समूह, टाइम्स समूह आणि बोल्ट वेंचर्स यांच्या कन्सोर्टियमकडे गेले आहेत. जवळपास 16,500 कोटी रुपयांत झालेला हा व्यवहार केवळ आयपीएलसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण क्रीडा व्यवसायाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरतो आहे. हा व्यवहार इतका चर्चेत राहण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे या संघाचा 2008 पासून आजपर्यंतचा प्रवास. सुरुवातीला 450 कोटी रुपयांत विकत घेतलेली ही टीम आज इतक्या मोठ्या किमतीला पोहोचली आहे, हे स्वतःच एक प्रेरणादायी उदाहरण मानलं जात आहे.
RCB चे पहिले मालक विजय मल्ल्या यांनी या व्यवहारानंतर भावनिक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितलं की, जेव्हा त्यांनी 2008 मध्ये ही टीम विकत घेतली होती, तेव्हा अनेकांनी त्यांच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली होती. काहींनी त्याला ‘वॅनिटी प्रोजेक्ट’ म्हणत टीका केली होती.
पण माल्या यांच्या मते, त्यांचा उद्देश फक्त एक क्रिकेट टीम खरेदी करणं नव्हता, तर ‘रॉयल चॅलेंज’ या ब्रँडला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देणं हा होता. आज तीच गुंतवणूक तब्बल 37 पट वाढलेली पाहून त्यांनी समाधान आणि अभिमान व्यक्त केला.
या संपूर्ण प्रवासात विराट कोहली याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. माल्या यांनी विशेषतः आठवण काढली की, एक तरुण आणि उगवता खेळाडू म्हणून कोहलीला संघात घेतलं होतं. आज कोहली केवळ भारताचा नव्हे, तर जागतिक क्रिकेटमधील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक मानला जातो. त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे आणि आक्रमक खेळशैलीमुळे RCB ला प्रचंड फॅन फॉलोइंग मिळाली. अनेक चाहत्यांसाठी RCB म्हणजे कोहली आणि कोहली म्हणजे RCB अशी ओळख निर्माण झाली आहे.
I would like to heartily congratulate the new owners of RCB. I wish them the very best and Godspeed with the most valuable IPL franchise. When I bought the franchise in 2008 for INR 450 crores, most people laughed at me and criticised my investment as a vanity project. Behind my…
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 26, 2026
RCB ची लोकप्रियता फक्त बंगलोर शहरापुरती मर्यादित नाही. दिल्ली, मुंबई, पंजाबसह देशातील विविध भागांमध्ये या संघाचे चाहते मोठ्या संख्येने आहेत. सोशल मीडियावर आणि मैदानात RCB चा सपोर्ट नेहमीच वेगळ्या पातळीवर दिसून येतो. संघाने अजून आयपीएल ट्रॉफी जिंकलेली नसली, तरी त्यांचा फॅनबेस कायम ठाम राहिला आहे. हेच या फ्रँचायझीचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य मानलं जातं.
नवीन मालकांकडे आता केवळ आर्थिक गुंतवणूक नाही, तर चाहत्यांच्या अपेक्षांचं मोठं ओझंही आहे. RCB ला पहिलं आयपीएल विजेतेपद मिळवून देणं, संघ अधिक मजबूत करणं आणि ब्रँडची जागतिक ओळख आणखी वाढवणं ही त्यांच्यासमोरची मोठी आव्हानं असतील.
विजय माल्या यांनी शेवटी स्पष्ट केलं की RCB हा त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. या संघाशी जोडलेल्या आठवणी, खेळाडू आणि चाहत्यांचं प्रेम हे सगळं त्यांच्यासाठी कायम खास राहणार आहे. RCB चा प्रवास हा केवळ आर्थिक वाढीचा नाही, तर विश्वास, ब्रँडिंग, योग्य खेळाडू निवड आणि चाहत्यांच्या निष्ठेचा संगम आहे. 450 कोटींची गुंतवणूक आज 16,500 कोटींवर पोहोचणं हे दाखवून देतं की, योग्य दृष्टीकोन आणि सातत्य असेल तर कोणतीही गोष्ट किती मोठी होऊ शकते.