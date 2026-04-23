रबाडाच्या हॉटेलमधील व्हिडीओमुळे IPL मध्ये खळबळ! ICC करणार कारवाई? GT वेगवान गोलंदाजाला मुकणार?

IPL 2026: गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज रबाडा एका नव्या वादात अडकण्याची शक्यता आहे. याचं कारण त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत रबाडाच्या हातात सिगारेट दिसत असून, धुम्रपान करत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा हा खेळाडू आयपीएलच्या या हंगामात गुजरातकडून खेळत आहे. हा व्हिडीओ नेमका कुठे काढला आहे यासंदर्भात मात्र माहिती मिळालेली नाही. रबाडाने या हंगामात सहा सामन्यात 10 विकेट्स घेतल्या आहेत. या व्हिडीओची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही, मात्र यावरुन सोशल मीडियावर खेळाडूंची नैतिकता आणि व्यावसायिकता यावर चर्चा सुरु झाली आहे.
या व्हिडीओत रबाडासह गुजरातचे इतर खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफमधील सदस्यही दिसत आहेत. मात्र व्हिडीओची सत्यता पडताळलं जाणं शक्य नसल्याने त्यांची ओळख पटवू शकत नाही.
Kagiso Rabada was spotted smoking at the GT team hotel.
Rashid Khan and Gujarat Titans players and staff were also there, appearing to speak with him—it looked like Rashid was trying to stop him.
Was the theory about Rabada true? pic.twitter.com/0VT79nGPUU
— Sonu (@Cricket_live247) April 22, 2026
महत्त्वाचं म्हणजे 2025 मध्ये अमली पदार्थांच्या चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळल्यामुळे, 'साऊथ आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रग-फ्री स्पोर्ट'ने रबाडावर एका महिन्याची बंदी घातली होती. त्याच्यावर क्रिकेट खेळण्यासाठी एक महिना निर्बंध होते. या वेगवान गोलंदाजाला IPL 2025 च्या हंगामात मधेच बाहेर पडावं लागलं होतं. बंदी पूर्ण केल्यानंतरच तो पुन्हा 'गुजरात टायटन्स'च्या संघात सामील झाला होता.
IPL 2026 मध्ये, रबाडाने सहा सामन्यांत सरासरी 22.20 च्या सरासरीने 10 विकेट्स मिळवल्या आहेत.
दरम्यान, सोमवारी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात मुंबईने गुजरातचा मोठा पराभव केला. मुंबईने 99 धावांनी गुजरातला पराभवाची धूळ चारली. आयपीएल 2022 चे विजेते असलेल्या या संघाचा पुढील सामना, शुक्रवारी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी होणार आहे. या सामन्यात चांगली कामगिरी करत पुन्हा जोरदार पुनरागमन करण्याचा आणि आपला 'नेट रन रेट' उंचावण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.
"एका मोठ्या पराभवावरून एक संघ म्हणून आमची ओळख ठरवली जाऊ शकत नाही. एखाद्या दीर्घकालीन स्पर्धेत, प्रत्येक संघाचा असा एखादा खराब सामना होतच असतो," असं गुजरात टायटन्सचा अष्टपैलू खेळाडू शाहरुख खान याने म्हटलं आहे. पुढे तो म्हणाला "वैयक्तिक पातळीवर, आम्ही तो पराभव आता मागे टाकला आहे; त्यातून काही सकारात्मक बाबी आत्मसात केल्या आहेत आणि आता आमचे संपूर्ण लक्ष केवळ पुढे वाटचाल करण्यावर केंद्रित आहे."