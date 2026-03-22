  • 1 सीजन... 5 महारेकॉर्ड्स, IPL 2026 मध्ये किंग कोहलीच्या निशाण्यावर असणार हे विक्रम

1 सीजन... 5 महारेकॉर्ड्स, IPL 2026 मध्ये किंग कोहलीच्या निशाण्यावर असणार 'हे' विक्रम

IPL 2026 : 36 वर्षीय विराट कोहलीचा 2025 चा सीजन हा त्याच्या स्वप्नपूर्तीचा होता. तब्बल 17 वर्षांनी आरसीबीने आयपीएलची पहिली ट्रॉफी जिंकली होती. आता यंदा विराट कोहली आणि आरसीबीचं लक्ष हा विजेतेपदाचा खिताब कायम ठेवणं असेल. या दरम्यान किंग कोहलीच्या निशाण्यावर 5 रेकॉर्डस् असणार आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Mar 22, 2026, 02:38 PM IST
1 सीजन... 5 महारेकॉर्ड्स, IPL 2026 मध्ये किंग कोहलीच्या निशाण्यावर असणार 'हे' विक्रम
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन हा 28 मार्च पासून सुरु होणार आहे. यात पहिलाच सामना हा गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात पार पडेल. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा सर्वांचं लक्ष हे आरसीबीचा सुपरस्टार खेळाडू विराट कोहलीवर असेल. 36 वर्षीय विराट कोहलीचा मागचा सीजन हा त्याच्या स्वप्नपूर्तीचा होता. तब्बल 17 वर्षांनी आरसीबीने आयपीएलची पहिली ट्रॉफी जिंकली होती. आता यंदा विराट कोहली आणि आरसीबीचं लक्ष हा विजेतेपदाचा खिताब कायम ठेवणं असेल. आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहलीच्या निशाण्यावर 5 मोठे रेकॉर्डस् आहेत.

विराट सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज : 

विराट कोहली हा आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. सध्या त्याच्या नावावर 267 सामन्यात 8,661 धावा असून जर आयपीएल 2026 मध्ये त्याने 339 धावा केल्या तर तो या स्पर्धेतील इतिहासात 9,000 हजार धावा पूर्ण करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरेल. विराट कोहली हा यापूर्वीच 6,000, 7,000 आणि 8,000 धावांचा आकडा गाठणारा पहिला फलंदाज ठरला होता. 

एकाच संघासाठी 10,000 टी20 धावा : 

2008 पासून आयपीएल सीजनचा भाग राहिलेला विराट कोहलीने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघासाठी 282 टी20 सामन्यात 9,085 धावा केल्या आहेत. आयपीएल 2026 मध्ये त्याची बॅट जर चांगली चालली आणि जर तो 915 धावा करण्यात यशस्वी झाला तर टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात एका संघासाठी 10,000 धावा करणारा विराट एकमेव खेळाडू ठरेल. या लिस्टमध्ये त्याच्यानंतर जेम्स विंस आणि रोहित शर्माचं नाव येत. पण ते विराटपेक्षा खूप मागे आहे. 

आरसीबीसाठी सिक्सर किंगचा नवा रेकॉर्ड : 

विराट कोहली हा आयपीएलमध्ये सिक्सर किंगचा नवा रेकॉर्ड : 

विराट कोहलीची फलंदाजी केवळ क्लासिक शॉटपर्यंत सीमित नाही तर त्याने रेकॉर्डस् सुद्धा नावावर केलेत. विराट कोहलीने आतापर्यंत 291 सिक्स मारले असून आपल्या संघासाठी 300 सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड बनवण्यापासून तो फक्त 9 सिक्स दूर आहे.

एकाच देशात 10,000 टी20 रन : 

विराट कोहलीचा घरच्या मैदानावरील रेकॉर्ड अविश्वसनीय असून भारतात (टीम इंडिया, दिल्ली आणि आरसीबीसाठी) एकूण 284 टी20 सामने खेळले आहेत यात त्याने 9,704 धावा केल्या आहेत. या सीजनमध्ये जर ते 296 रन बनवतात, तो एकाच देशात 10,000 टी20 रन करणारा जगातील पहिला बल्लेबाज ठरेल. रोहित शर्मा (8,426 रन) या लिस्टमध्ये दुसऱ्या नंबरवर आहेत.

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम आणि 4,000 धावांचा आकडा : 

बंगळुरूचा एम चिन्नस्वामी स्टेडियम विराट कोहलीसाठी त्याचं जणू दुसरं घरच आहे. यात त्याने 109 सामन्यात 3,618 धावा केल्या आहेत. जर विराट कोहली आयपीएलमध्ये त्याच्या घरच्या मैदानावर 382 धावा करतो तर तो जगभरातील एका स्टेडियममध्ये 4,000 टी20 धावा करणारा खेळाडू होईल. 

आयपीएल 2026 साठी आरसीबीचा संघ : 

व्यंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जेकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल, सात्विक देसवाल, रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेजलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुषारा, सुवानंद शर्मा, सुवानंद शर्मा, अब्दुल सिंह, सुवानंद शर्मा.

आरसीबीच्या सामन्यांचे वेळापत्रक : 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद - 28 मार्च - चिन्नस्वामी स्टेडियम 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 5 एप्रिल  - चिन्नस्वामी स्टेडियम 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स  - 10 एप्रिल  - गुवाहाटी स्टेडियम 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई इंडियन्स  - 12 एप्रिल  - वानखेडे स्टेडियम 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

