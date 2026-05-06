विराट कोहलीच्या सह खेळाडूचा मृत्यू, IPL मध्ये पंजाबनेही दिली होती संधी

Amanpreet Singh Passed Away : आयपीएल 2026 सुरु असताना एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. विराट कोहली सोबत अंडर 19 क्रिकेट खेळणाऱ्या आणि पंजाबच्या माजी वेगवान गोलंदाज अमनप्रीत सिंहचं (Amanpreet Singh) निधन झालं आहे. अमनप्रीत सिंह गिलने वयाच्या 36 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून फॅन्सना ही दुःखद बातमी दिली. अमनप्रीत सिंहच्या निधनाने पंजाब क्रीडा क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
चंदीगडमध्ये जन्मलेला अमनप्रीत सिंह गिल हा पंजाब क्रिकेटसंघासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळायचा. त्याने 2007 मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या अंडर-19 ट्राई सीरीजमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं, जिथे विराट कोहली आणि मनीष पांडे सारखे खेळाडू होते. त्या सीरिजमध्ये अमनप्रीत सिंह गिलने 5 सामन्यात 9 विकेट घेतल्या. ज्यात फायनलमध्ये बांगलादेश विरुद्ध अमनप्रीत सिंहने मॅच विनिंग स्पेल टाकली होती.
अमनप्रीत सिंह गिलने पंजाबसाठी 6 फर्स्ट क्लास सामने खेळले आहेत. आयपीएलच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये अमनप्रीत सिंह गिलला किंग्स इलेव्हन पंजाब संघाने निवडले होते मात्र त्याला सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यानंतर अमनप्रीत सिंह गिलला पंजाब सीनियर सिलेक्शन कमिटीचा सदस्य म्हणून संधी मिळाली.
Punjab Cricket Association deeply mourns the sad demise of Amanpreet Singh Gill, former Punjab cricketer and Member, Senior Selection Committee Punjab.
He served Punjab cricket with dedication and passion, representing teams including India Under-19s, Kings XI Punjab and Punjab.… pic.twitter.com/tpr0EwEprk
Punjab Cricket Association (pcacricket) May 6, 2026
पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने अमनप्रीत सिंह गिलच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावर लिहिलं की, अमनप्रीत सिंह गिलने पंजाब क्रिकेटची सेवा समर्पण भावनेने केली. असोसिएशनने कुटुंबाप्रती संवेदना व्यक्त करून ईश्वराकडे दिवंगत आत्म्याला शांती लाभावी आणि कुटुंबाला या कठीण काळात एक मजबुती मिळावी अशी प्रार्थना केली. अमनप्रीत सिंह गिलला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात पंजाब किंग्सच्या सर्व खेळाडू हातावर काळीपट्टी बांधून मैदानात उतरले होते.
