विराट कोहलीच्या सह खेळाडूचा मृत्यू, IPL मध्ये पंजाबनेही दिली होती संधी

Amanpreet Singh Passed Away : विराट कोहली सोबत अंडर 19 क्रिकेट खेळलेल्या स्टार क्रिकेटरचा मृत्यू झाला आहे. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावर अमनप्रीत सिंह गिल याच्या निधनाची बातमी शेअर केली. अवघ्या 36 व्या वर्षी अमनप्रीत सिंह गिलने जगाचा निरोप घेतल्याने क्रिकेट जगतातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.   

पूजा पवार | Updated: May 6, 2026, 08:34 PM IST
Amanpreet Singh Passed Away : आयपीएल 2026 सुरु असताना एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. विराट कोहली सोबत अंडर 19 क्रिकेट खेळणाऱ्या आणि पंजाबच्या माजी वेगवान गोलंदाज अमनप्रीत सिंहचं (Amanpreet Singh) निधन झालं आहे. अमनप्रीत सिंह गिलने वयाच्या 36 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून फॅन्सना ही दुःखद बातमी दिली. अमनप्रीत सिंहच्या निधनाने पंजाब क्रीडा क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. 

विराट कोहली सोबत खेळला : 

चंदीगडमध्ये जन्मलेला अमनप्रीत सिंह गिल हा पंजाब क्रिकेटसंघासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळायचा. त्याने 2007 मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या अंडर-19 ट्राई सीरीजमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं, जिथे विराट कोहली आणि मनीष पांडे सारखे खेळाडू होते. त्या सीरिजमध्ये अमनप्रीत सिंह गिलने 5 सामन्यात 9 विकेट घेतल्या. ज्यात फायनलमध्ये बांगलादेश विरुद्ध अमनप्रीत सिंहने मॅच विनिंग स्पेल टाकली होती. 

अमनप्रीत सिंह गिलने पंजाबसाठी 6 फर्स्ट क्लास सामने खेळले आहेत. आयपीएलच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये अमनप्रीत सिंह गिलला किंग्स इलेव्हन पंजाब संघाने निवडले होते मात्र त्याला सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यानंतर अमनप्रीत सिंह गिलला पंजाब सीनियर सिलेक्शन कमिटीचा सदस्य म्हणून संधी मिळाली. 

पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने अमनप्रीत सिंह गिल : 

पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने अमनप्रीत सिंह गिलच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावर लिहिलं की, अमनप्रीत सिंह गिलने पंजाब क्रिकेटची सेवा समर्पण भावनेने केली. असोसिएशनने कुटुंबाप्रती संवेदना व्यक्त करून ईश्वराकडे दिवंगत आत्म्याला शांती लाभावी आणि कुटुंबाला या कठीण काळात एक मजबुती मिळावी अशी प्रार्थना केली. अमनप्रीत सिंह गिलला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात पंजाब किंग्सच्या सर्व खेळाडू हातावर काळीपट्टी बांधून मैदानात उतरले होते. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

