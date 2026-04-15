RCB VS LSG : विराट कोहलीच्या दुखापतीबाबत मोठी अपडेट, आज खेळणार की नाही? एका फोटोमुळे RCB फॅन्सचं टेन्शन वाढलं

RCB VS LSG : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी झालेल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (Royal Challengers Bengluru) मुंबई इंडियन्सचा 18 धावांनी पराभव केला. मात्र या सामन्यादरम्यान आरसीबीचा स्टार फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) हा दुखापतग्रस्त झाला. विराट फलंदाजीनंतर तो मुंबई इंडियन्स विरुद्ध फिल्डिंगसाठी मैदानात आला नाही. यामुळे आरसीबीचे फॅन्स चिंतेत होते. विराट कोहलीच्या घोट्याला दुखापत झाली होती. चाहत्यांना या गोष्टीची चिंता होती की विराट पुढील आयपीएल सामने खेळणार की नाही. एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स (RCB VS LSG) यांच्यात 15 एप्रिल रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी विराट कोहली प्रॅक्टिस सेशनमध्ये पायाला पट्टी लावलेला दिसला, त्याचा हा फोटो व्हायरल झाल्यावर फॅन्सचं टेन्शन वाढलं.
लखनऊ सुपर जाएंट्सने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये विराट कोहली ट्रेनिंग गियरमध्ये चिन्नस्वामी स्टेडियमच्या पिचवर दिसतोय. तो ऋषभ पंत आणि लखनऊ सुपर जाएंट्सचे मेंटॉर केन विलियमसन सोबत भेटताना दिसला. आरसीबीचे फॅन्ससाठी चिंतेची बाब अशी की विराट कोहली हा पूर्णपणे फिट नाहीये. त्याला आपल्या पायांवर पट्टी बांधून ट्रेनिंग करावी लागतेय. विराट कोहली वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सामन्यात स्कोअरिंग सामन्यात लय आणि टायमिंगसाठी संघर्ष करताना दिसला होता. विराटने या सामन्यात 38 बॉलमध्ये 50 धावा केल्या होत्या.
विराट कोहली हा लखनऊ विरुद्ध सामन्यात इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळू शकतो. ज्यामुळे त्याला गोलंदाजी दरम्यान आराम मिळेल आणि गरजेचं असल्यास तो फलंदाजीसाठी मैदानात येईल. आरसीबीला विराट कोहली नसल्याने मैदानात नेतृत्वाची कमतरता जाणवू शकते. आरसीबीचा संघ लखनऊ विरुद्ध सामना त्यांच्या होम ग्राउंडवर खेळणार आहे. आतापर्यंत आरसीबीने चार पैकी तीन सामने जिंकून ६ पॉईंट्स मिळवले आहेत, त्यामुळे ते पॉईंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहेत. तर लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या संघाने आतापर्यंत ४ पैकी २ सामने जिंकल्याने ४ पॉईंट्स आणि -0.427 नेट रन रेट सह सातव्या स्थानी आहेत.