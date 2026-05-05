English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • Virat Kohli : तुमच्यासोबत सर्वाधिक वेळ घालवला विराट कोहलीच्या जवळच्या व्यक्तीने 18 वर्षानंतर आरसीबीला केला अलविदा!

Virat Kohli : "तुमच्यासोबत सर्वाधिक वेळ घालवला" विराट कोहलीच्या जवळच्या व्यक्तीने 18 वर्षानंतर आरसीबीला केला अलविदा!

 Evan Speechly Video : आता आरसीबीच्या संघातील महत्वाचा व्यक्तीने आरसीबीला अलविदा केला आहे. 18 वर्षामध्ये फ्रँचायझीसाठी सेवा पुरवणारे माजी मुख्य फिजिओ इव्हान स्पीचली यांनी आता आरसीबीला अलविदा केला आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 5, 2026, 07:35 PM IST
Virat Kohli : "तुमच्यासोबत सर्वाधिक वेळ घालवला" विराट कोहलीच्या जवळच्या व्यक्तीने 18 वर्षानंतर आरसीबीला केला अलविदा!
Photo Credit - AI

मागील 18 वर्षापासून विराट कोहली आरसीबीसाठी खेळत आहे, यंदा तो आरसीबीसाठी 19 वा सिझन खेळत आहे. आयपीएलमध्ये असे फार कमी खेळाडू आहेत जे पहिल्या सिझनपासून अजूनपर्यत आयपीएल खेळताना दिसत आहेत. आता आरसीबीच्या संघातील महत्वाचा व्यक्तीने आरसीबीला अलविदा केला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या संघासाठी 2008 ते 2025 या 18 वर्षामध्ये फ्रँचायझीसाठी सेवा पुरवणारे माजी मुख्य फिजिओ इव्हान स्पीचली यांनी आता आरसीबीला अलविदा केला आहे. हे आरसीबीच्या संघातील एक सर्वात जुन्या सदस्यांमधील एक आहेत. आरसीबीच्या संघाने त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला आहे यावेळी विराट कोहलीने देखील त्याच्या नात्याबद्दल सांगितले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहेत इव्हान स्पीचली?

आरसीबीने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केली आहे यामध्ये संघातील खेळाडू आणि स्टाफने माजी मुख्य फिजिओ इव्हान स्पीचली यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. व्हिडिओमध्ये विराट कोहली म्हणाला की, मी तुमच्यासोबत आरसीबीच्या संघामध्ये असताना सर्वात जास्त वेळ घालवला आहे. तुम्ही या संघातील एक मूळ व्यक्ती आहात, तुमची खेळाडूंवर मेहनत आणि व्यावसायिकतेव्यतिरिक्त, तुमचा दयाळूपणा, काळजी आणि प्रामाणिकपणा या गोष्टी नेहमीच आम्हाला सर्वांना पाहायला मिळाल्या आहेत. या गोष्टी मी नेहमीच तुमच्या माझ्यासोबत ठेवेल. 

हे ही वाचा 

Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्ससाठी हार्दिक पांड्या उर्वरित सामने खेळणार की नाही? रायन रिकल्टनने केले स्पष्ट

पुढे तो म्हणाली की, तुम्ही नेहमीच आरसीबी कुटुंबाचे एक भाग आहात, आम्ही नेहमीच तुमची आठवण काढू. स्पीचलीच्या योगदानावर भाष्य करताना, क्रिकेट संचालक मो बोबत यांनी देखील कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी स्पीचलीबद्दल सांगितले की, तुम्ही बऱ्याच काळापासून आमचा मुख्य फिजिओ म्हणून काम केले आहे. तुम्ही केलेल्या योगदानाबद्दल आणि आरसीबीसाठी केलेल्या कामाबद्दल गौरव करण्यासाठी तुम्हाला परत बोलावले. 

स्पीचली यांच्याबद्दल सांगायचे झाले तर स्पीचली हे मागील दोन दशकांपासून आरसीबीसोबत होते. त्यांनी मागील दोन दशकांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या खेळाडूंसोबत काम केले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी विविध पिढीमधील खेळाडूंसाठी सेवा पुरवली आहे. ते आरसीबीच्या संघामधील एक आदरणीय आणि विश्वासू व्यक्ती होते. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

...Read More

Tags:
Virat KohliRCBEvan Speechlyroyal challengers bengaluruIPL

इतर बातम्या

'राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो,' नसरापूरचा उल...

महाराष्ट्र बातम्या