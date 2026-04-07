English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026: 'सचिन तेंडुलकरने कधी हे केलंय का?', विरेंद्र सेहवागने अजिंक्य रहाणेला सुनावलं, 'तुला गरजच काय आहे?'

शिवराज यादव | Updated: Apr 7, 2026, 10:07 PM IST
Virender Sehwag on Sachin Tendulkar: भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज खेळाडू विरेंद्र सेहवागने कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेवर टीका केली आहे. अजिंक्य रहाणे या हंगामात ज्याप्रकारे आक्रमक भूमिका घेत आहे त्यावरुन सेहवागने खडेबोल सुनावले आहेत. अजिंक्य रहाणेने हंगामातील दोन्ही पराभवानंतर केलेल्या विधानांवरुन नाराजी व्यक्त सेहवागने त्याला सुनावलं आहे. त्याने यावेळी रहाणेला सचिन तेंडुलकरचं उदाहरणदेखील दिलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता नाईट रायडर्सचा (KKR) कर्णधार अजिंक्य रहाणे त्याचा 'स्ट्राइक रेट'वरुन चर्चा होत असल्याने नाराज आहे. सलग दोन पराभवांनंतर, पत्रकार परिषदेत त्याला स्ट्राइक रेटवरुन होत असलेल्या टीकेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला असता त्याने नाराजी व्यक्त केली होती. त्याच्या स्ट्राइक रेटवरुन चर्चा करणारे त्याचा द्वेष करतात असा दावा त्याने केला. संयमी खेळाडू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रहाणेच्या या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. सेहवागच्या मते अशा प्रकारची प्रतिक्रिया देण्याची काहीच गरज नव्हती.

याआधीच्या सामन्यातील पराभवानंतर जेव्हा त्याला कॅमेरॉन ग्रीन गोलंदाजी का करत नाही? असं विचारण्यात आलं असता तेव्हा त्याने 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया'ला विचारा' असं उत्तर दिलं होतं. रहाणाने कॅमेरॉनसंदर्भात क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून काहीतरी सल्ला देण्यात आल्याचं सुचवण्यात आलं. सेहवागने हे उत्तर योग्य असल्याचं म्हटलं. मात्र त्याने असंही नमूद केलं की, रहाणेला त्याच्या 'स्ट्राइक रेट'बद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा मात्र त्याला तोच संयम राखता आला नाही. 

"मला वाटतं की खेळाडूंनी अशा गोष्टी बोलू नयेत," असं मत सेहवागने व्यक्त केलं आहे. पुढे तो म्हणाला की, "मला कल्पना आहे की, तो कर्णधार आहे आणि त्याला कॅमेरॉन ग्रीन गोलंदाजी का करत नाही असं विचारण्यात आलं. त्यावर त्याच्याकडे स्पष्ट उत्तर नसल्याने त्याने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला विचारा असं म्हटलं. मी ते समजू शकतो. पण जेव्हा कोणी तुमच्या स्ट्राइक रेट किंवा फलंदाजीच्या शैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतं, तेव्हा तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी तटस्थ राहायला हवं. लोक तुमचं कौतुकही करणार आहेत आणि टीकाही करणार आहेत", असं सेहवाग म्हणाला आहे. 

सेहवागने यावेळी सचिन तेंडुलकरचं उदाहरणही दिलं. कशाप्रकारे महान क्रिकेपटूंनाही टीकेचा सामना करावा लागला, तरीही ते सार्वजनिकरित्या कधी व्यक्त झाले नाहीत असं सेहवागने म्हटलं. टीकाकारांना उत्तर दिल्याने तुझं लक्ष्य कामगिरीवरुन विचलित होईल असंही तो म्हणाला. 

"अशा भांडणांमध्ये गुंतण्याची काय गरज आहे? तू टीकाकारांना उत्तर देत आहेस असं वाटू शकतं. पण अमिताभ बच्चन यांनीही कधी हे केलेलं नाही. यासाठी सचिन तेंडुलकरपेक्षा मोठं उदाहरण नाही. एका वृत्तपत्राने तर ‘Endulkar’ असं लिहिलं होतं. पण त्याने उत्तर दिलं का? जर तुम्ही उत्तर दिलं तर तुम्ही टीकाकारांना जिंकवता, स्वत:ला नाही," असा सल्ला सेहवागने दिला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026virender sehwagAjinkya rahanesachin tendulkar

