IPL 2026: 'सचिन तेंडुलकरने कधी हे केलंय का?', विरेंद्र सेहवागने अजिंक्य रहाणेला सुनावलं, 'तुला गरजच काय आहे?'

Virender Sehwag on Sachin Tendulkar: भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज खेळाडू विरेंद्र सेहवागने कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेवर टीका केली आहे. अजिंक्य रहाणे या हंगामात ज्याप्रकारे आक्रमक भूमिका घेत आहे त्यावरुन सेहवागने खडेबोल सुनावले आहेत. अजिंक्य रहाणेने हंगामातील दोन्ही पराभवानंतर केलेल्या विधानांवरुन नाराजी व्यक्त सेहवागने त्याला सुनावलं आहे. त्याने यावेळी रहाणेला सचिन तेंडुलकरचं उदाहरणदेखील दिलं आहे.
कोलकाता नाईट रायडर्सचा (KKR) कर्णधार अजिंक्य रहाणे त्याचा 'स्ट्राइक रेट'वरुन चर्चा होत असल्याने नाराज आहे. सलग दोन पराभवांनंतर, पत्रकार परिषदेत त्याला स्ट्राइक रेटवरुन होत असलेल्या टीकेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला असता त्याने नाराजी व्यक्त केली होती. त्याच्या स्ट्राइक रेटवरुन चर्चा करणारे त्याचा द्वेष करतात असा दावा त्याने केला. संयमी खेळाडू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रहाणेच्या या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. सेहवागच्या मते अशा प्रकारची प्रतिक्रिया देण्याची काहीच गरज नव्हती.
याआधीच्या सामन्यातील पराभवानंतर जेव्हा त्याला कॅमेरॉन ग्रीन गोलंदाजी का करत नाही? असं विचारण्यात आलं असता तेव्हा त्याने 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया'ला विचारा' असं उत्तर दिलं होतं. रहाणाने कॅमेरॉनसंदर्भात क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून काहीतरी सल्ला देण्यात आल्याचं सुचवण्यात आलं. सेहवागने हे उत्तर योग्य असल्याचं म्हटलं. मात्र त्याने असंही नमूद केलं की, रहाणेला त्याच्या 'स्ट्राइक रेट'बद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा मात्र त्याला तोच संयम राखता आला नाही.
"मला वाटतं की खेळाडूंनी अशा गोष्टी बोलू नयेत," असं मत सेहवागने व्यक्त केलं आहे. पुढे तो म्हणाला की, "मला कल्पना आहे की, तो कर्णधार आहे आणि त्याला कॅमेरॉन ग्रीन गोलंदाजी का करत नाही असं विचारण्यात आलं. त्यावर त्याच्याकडे स्पष्ट उत्तर नसल्याने त्याने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला विचारा असं म्हटलं. मी ते समजू शकतो. पण जेव्हा कोणी तुमच्या स्ट्राइक रेट किंवा फलंदाजीच्या शैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतं, तेव्हा तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी तटस्थ राहायला हवं. लोक तुमचं कौतुकही करणार आहेत आणि टीकाही करणार आहेत", असं सेहवाग म्हणाला आहे.
सेहवागने यावेळी सचिन तेंडुलकरचं उदाहरणही दिलं. कशाप्रकारे महान क्रिकेपटूंनाही टीकेचा सामना करावा लागला, तरीही ते सार्वजनिकरित्या कधी व्यक्त झाले नाहीत असं सेहवागने म्हटलं. टीकाकारांना उत्तर दिल्याने तुझं लक्ष्य कामगिरीवरुन विचलित होईल असंही तो म्हणाला.
"अशा भांडणांमध्ये गुंतण्याची काय गरज आहे? तू टीकाकारांना उत्तर देत आहेस असं वाटू शकतं. पण अमिताभ बच्चन यांनीही कधी हे केलेलं नाही. यासाठी सचिन तेंडुलकरपेक्षा मोठं उदाहरण नाही. एका वृत्तपत्राने तर ‘Endulkar’ असं लिहिलं होतं. पण त्याने उत्तर दिलं का? जर तुम्ही उत्तर दिलं तर तुम्ही टीकाकारांना जिंकवता, स्वत:ला नाही," असा सल्ला सेहवागने दिला.