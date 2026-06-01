/IPL 2026 : आयपीएल ट्रॉफीवर असं काय लिहिलं होतं जे पाहून हसली अनुष्का शर्मा? विराट वाचून दाखवत होता

IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसाठी रविवार 31 मे चा दिवस खूप खास आणि ऐतिहासिक ठरला. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकली. यावेळी स्टार फलंदाज विराट कोहलीनेच संघासाठी विजयी षटकार ठोकला होता. विराट कोहलीने (Virat Kohli) हा विजयाचा प्रसंग पत्नी अनुष्का सोबत शेअर केला. अनुष्का आणि विराट जे मैदानात जल्लोष करताना दिसले. संपूर्ण सीजनमध्ये विराट कोहलीने आपल्या बॅटने जबरदस्त कामगिरी केली मात्र फायनलमध्ये त्याने खेळलेली खेळी पुढील बरीच वर्ष चाहत्यांच्या लक्षात राहील. आरसीबीने नाबाद 75 धावा केल्या आणि एक षटकार लगावून विजय निश्चित केला.
विराट कोहलीने आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 16 सामने खेळले होते आणि यात एकूण 675 धावा त्याने केल्या. तो या सीजनमधील सर्वाधिक धावा करण्याच्या लिस्टमध्ये चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज होता. फायनल सामन्यात त्याने 42 बॉलमध्ये 3 षटकार आणि 9 चौकार ठोकले. अशा नाबाद 75 धावा त्याने केल्या. ज्यासाठी त्यांना प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्कार मिळाला. संपूर्ण सामन्यात विराट कोहली हा आनंदातच दिसत होता आणि सुरुवातीपासून आरसीबी संघाने सामन्यावर मजबूत पकड मिळवली होती. स्टॅन्डमध्ये बसून पत्नी अनुष्का शर्मा ही विराटला चिअर करताना दिसली.
Virat Kohli giving his historic pads to the fans after winning the IPL, and the way Anushka Sharma smiled
Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दुसऱ्यांदा आयपीएलची चॅम्पियनशिप जिंकल्यावर विराट कोहली आणि संपूर्ण संघाने रात्री हॉटेलवर येऊन जल्लोष केला. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माचा डान्स व्हिडीओ व्हायरल होत असून ते या क्षणाचा संपूर्ण आनंद घेताना दिसतायत. विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार आणि त्यांची पत्नी ही आयपीएल ट्रॉफी सोबत फोटो काढत होत्या. यावेळी सर्व खूप खुश होते. तेव्हा विराटने ट्रॉफी उचलली आणि काहीतरी वाचायला लागला. कोहलीचा चेहरा थोडा गंभीर झाला होता आणि अनुष्का शर्मा हसू लागली. सध्या हा फोटो इंटरनेटवर व्हायरल होतोय. जो संघ चॅम्पियन ठरतो त्या संघाचं नाव आणि वर्ष या ट्रॉफीवर लिहिण्यात येत. बहुतेक यावेळी कोहली तेच शोधत होता आणि त्याने काहीतरी विनोद केला ज्यावर अनुष्का हसू लागली.