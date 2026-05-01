  IPL 2026 : पराभवानंतरही RCB चे स्थान कायम! गुणतालिकेची 42 सामन्यानंतर स्थिती काय?

IPL 2026 Point Table status : आयपीएल 2026 चे 42 सामने झाले आहेत, यामध्ये आता 42 सामन्यानंतर पॅाइंट टेबलची स्थिती काय आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. कोणता संघ कोणत्या स्थानावर आहे याबद्दल जाणून घ्या. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 1, 2026, 12:17 PM IST
IPL 2026 Point Table : आयपीएल 2026 चा काल 42 वा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने बाजी मारली. आतापर्यत आयपीएल 2026 चा अर्धा सिझन झाला आहे, या 42 सामन्यानंतर गुणतालिकेची काय स्थिती आहे, संघ सध्या कशी कामगिरी करत आहेत, कोणता संघ कोणत्या स्थानावर आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. कालचा सामना रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये पार पडला, या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने त्याच्या घरच्या मैदानावर आरसीबीला 4 विकेट्सने पराभूत केले. आता गुणतालिकेचे चित्र काय आहे, कोणत्या संघाचे किती गुण आहेत यासंदर्भात वाचा. 

गुणतालिकेच्या तळाशी दहाव्या क्रमांकावर आता लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ आहे. संघाने आतापर्यत 8 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त दोन सामन्यामध्ये विजय मिळाला आहे तर 6 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघाची कामगिरी या सिझनमध्ये फार खराब राहिली आहे संघाने आतापर्यत 8 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त 2 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 6 सामन्यात त्याचा पराभव झाला आहे, यासह एमआयचा संघ नवव्या स्थानावर आहे. कोलकता नाइट राइडर्सचा संघ हा सध्या आठव्या स्थानावर आहे, संघाने आतापर्यत 8 सामन्यांपैकी 2 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आणि एक सामना रद्द करण्यात आला आहे. 

हे ही वाचा 

GT vs RCB : कॅच घेतल्यानंतर चेंडू जमिनीवर टेकवला तरी Out कसा काय? विराट कोहलीही संतापला, VIDEO व्हायरल

दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाला सलग दोन पराभवानंतर संघ सध्या सातव्या स्थानावर आहे, संघाने आतापर्यत 8 सामन्यांपैकी 3 जिंकले आहेत तर 5 सामने गमावले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाच्या संघाने 8 सामन्यांपैकी 3 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे तर 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. संघ गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे. गुजरात टायटन्सच्या संघ कालच्या विजयानंतर पाचव्या स्थानावर आहे, 9 सामने जीटीने खेळले आहेत. यामध्ये 5 सामन्यात त्यांचा विजय झाला आहे तर 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. 

राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने 9 सामन्यांमध्ये 6 विजय मिळवले आहेत, तर 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. सनराइझर्सच्या संघाने सलग पाच सामन्यांमध्ये विजय मिळवून तिसरे स्थान पटकावले आहे. यामध्ये त्यांनी खेळलेल्या 9 सामन्यांमध्ये त्यांना 6 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे संघाने 9 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना 6 सामन्यांमध्ये विजय तर 3 सामन्यात पराभव झाला आहे. गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थानावर पंजाब किंग्जचा संघ आहे. 8 सामन्यांपैकी संघाने 6 विजय नावावर केले आहेत, यामध्ये 1 पराभव झाला आहे तर एक सामना रद्द करण्यात आला होता. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

इतर बातम्या

क्रिकेटपटूंचा हॉटेल 'कांड'! दोन युवा क्रिकेटपटू अ...

स्पोर्ट्स