IPL 2026 : पराभवानंतरही RCB चे स्थान कायम! गुणतालिकेची 42 सामन्यानंतर स्थिती काय?

IPL 2026 Point Table : आयपीएल 2026 चा काल 42 वा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने बाजी मारली. आतापर्यत आयपीएल 2026 चा अर्धा सिझन झाला आहे, या 42 सामन्यानंतर गुणतालिकेची काय स्थिती आहे, संघ सध्या कशी कामगिरी करत आहेत, कोणता संघ कोणत्या स्थानावर आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. कालचा सामना रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये पार पडला, या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने त्याच्या घरच्या मैदानावर आरसीबीला 4 विकेट्सने पराभूत केले. आता गुणतालिकेचे चित्र काय आहे, कोणत्या संघाचे किती गुण आहेत यासंदर्भात वाचा.
गुणतालिकेच्या तळाशी दहाव्या क्रमांकावर आता लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ आहे. संघाने आतापर्यत 8 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त दोन सामन्यामध्ये विजय मिळाला आहे तर 6 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या संघाची कामगिरी या सिझनमध्ये फार खराब राहिली आहे संघाने आतापर्यत 8 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त 2 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 6 सामन्यात त्याचा पराभव झाला आहे, यासह एमआयचा संघ नवव्या स्थानावर आहे. कोलकता नाइट राइडर्सचा संघ हा सध्या आठव्या स्थानावर आहे, संघाने आतापर्यत 8 सामन्यांपैकी 2 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आणि एक सामना रद्द करण्यात आला आहे.
दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाला सलग दोन पराभवानंतर संघ सध्या सातव्या स्थानावर आहे, संघाने आतापर्यत 8 सामन्यांपैकी 3 जिंकले आहेत तर 5 सामने गमावले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाच्या संघाने 8 सामन्यांपैकी 3 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे तर 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. संघ गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे. गुजरात टायटन्सच्या संघ कालच्या विजयानंतर पाचव्या स्थानावर आहे, 9 सामने जीटीने खेळले आहेत. यामध्ये 5 सामन्यात त्यांचा विजय झाला आहे तर 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे.
राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने 9 सामन्यांमध्ये 6 विजय मिळवले आहेत, तर 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. सनराइझर्सच्या संघाने सलग पाच सामन्यांमध्ये विजय मिळवून तिसरे स्थान पटकावले आहे. यामध्ये त्यांनी खेळलेल्या 9 सामन्यांमध्ये त्यांना 6 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे संघाने 9 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना 6 सामन्यांमध्ये विजय तर 3 सामन्यात पराभव झाला आहे. गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थानावर पंजाब किंग्जचा संघ आहे. 8 सामन्यांपैकी संघाने 6 विजय नावावर केले आहेत, यामध्ये 1 पराभव झाला आहे तर एक सामना रद्द करण्यात आला होता.