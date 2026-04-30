GT vs RCB : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि गुजरात टायटन्स आज आमनेसामने असणार आहेत. आजचा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, आज आरसीबीला पहिल्या स्थानावर जाण्याची संधी असणार आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 30, 2026, 04:23 PM IST
GT vs RCB playing 11 : कोहली-गिल आमनेसामने! कोणाला मिळणार Playing 11 मध्ये संधी?
रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जाणार आहे. आजचा हा सामना आयपीएल 2026 चा 42 वा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. आतापर्यतच्या दोन्ही संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर बंगळुरुचा संघ दमदार फार्ममध्ये दिसत आहे. मागील काही सामन्यामध्ये संघाची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली आहे, तर फलंदाजी देखील मजबूत पाहायला मिळाली आहे. तर गुजरात टायटन्सच्या संघाने आतापर्यत 4 सामने गमावले आहेत त्यामुळे आज ते त्यांची बेस्ट प्लेइंग 11 रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध मैदानात उतरवतील. आजच्या सामन्यामध्ये संघाची प्लेइंग 11 कशी असणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. 

गुजरात टायटन्सची संभाव्य प्लेइंग 11

गुजरात टायटन्सच्य संघाने मागील सामन्यात विजय मिळवला होता, आज ते आरसीबीविरुद्ध सामन्यामध्ये कोणते संघात बदल करणार यावर नजर टाका. राशिद खानचा सध्या खराब फार्म सुरु आहे पण तो अनेकदा संघासाठी गेम चेंजर ठरला आहे. मागील सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघासाठी होल्डरने कमालीची कामगिरी केली होती. त्यामुळे तो संघामध्ये कायम राहिल. गोलंदाजीमध्ये मागील सामन्यात सीएसकेविरुद्ध कगिसो रबाडा याने चांगली गोलंदाजी केली होती. शुभमन गिल मागील काही सामन्यामध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे आज त्याच्या कामगिरीवर चाहत्यांची नजर असणार आहे. 

गुजरात टायटन्सची संभाव्य प्लेइंग 11 : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकिपर), वॅाशिंग्टन सुंदर, राशिद खान, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अर्शद खान, मनव सुतार

इम्पॅक्ट प्लेअर - प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स

कशी असणार रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुची संभाव्य प्लेइंग 11

रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुने आतापर्यत या सिझनमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. संघाने त्याच्या प्लेइंग 11 मध्ये फार काही बदल केलेले नाही. फिल्ल सॅाल्ट मागील काही सामन्यामध्ये दुखापतीमुळे बाहेर आहे त्याच्या जागेवर जेकब बेथल याला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. मागील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध आरसीबीच्या गोलंदाजीने कहर केला होता. आज त्याच्या गोलंदाजीवर क्रिकेट चाहत्यांचे विशेष लक्ष असणार आहे. 

रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुची संभाव्य प्लेइंग 11 - विराट कोहली, जेकब बेथल/फिल्ल सॅाल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), टीम डेव्हिड, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), रोमरिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेझलवुड, राशिद सलाम

इम्पॅक्ट प्लेअर - सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर

