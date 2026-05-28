/GT VS RR : गुजरात की राजस्थान.... क्वालिफायर 2 सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार फायनलचं तिकीट?

RR VS GT IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने गुजरात टायटन्सला पराभूत करून आधीच आयपीएल 2026 (IPL 2026) फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलंय. आता फायनल सामन्यातील दुसऱ्या स्थानासाठी गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात क्वालिफायर 2 सामना खेळवला जाणार आहे. यातील विजेता संघ हा थेट फायनलमध्ये प्रवेश करेल. 29 मे रोजी क्वालिफायर 2 सामना हा महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम चंदीगड येथे होणार आहे. मात्र हा क्वालिफायर सामना पावसामुळे रद्द झाला तर गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यापैकी कोणता संघ फायनलमध्ये जाणार असा प्रश्न अनेकांना असेल. त्याचं उत्तर गुजरात टायटन्स असं आहे.
रविवार 31 मे रोजी आयपीएलचा फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. ज्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू त्याचा चॅम्पिअनपदाचा खिताब यंदाही कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. तर आरसीबी सह फायनलमध्ये राजस्थान किंवा गुजरात टायटन्सचा संघ असेल. फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी 29 मे रोजी क्वालिफायर 2 सामन्यात गुजरात आणि राजस्थान हे संघ एकमेकांचा सामना करतील. मात्र हा सामन्यात पावसामुळे अडथळा आला तर यासाठी कोणताही रिजर्व-डे ठेवण्यात आलेला नाही. आयपीएलच्या नियमां आधारे या सामन्याचा निर्णय घेतला जाईल.
जर क्वालिफायर 2 सामन्यात कोणत्याही कारणामुळे जर एकही बॉलचा खेळ होऊ शकला नाही तर अंपायरला सर्वात आधी सुपर ओव्हर खेळवण्याची शक्यता तपासली पाहिजे. ज्यामुळे विजेत्यांचा निर्णय होऊ शकेल. जर अशी स्थिती बनली की सुपर ओव्हर सुद्धा खेळवण्यात येऊ शकत नाही तर लीग स्टेजमध्ये पॉईंट्स टेबलनुसार वर असलेला संघ हा फायनल सामन्यात प्रवेश करेल. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये गुजरात टायटन्स नंबर 2 वर तर राजस्थान रॉयल्स नंबर चारवर आहे. अशा स्थितीत गुजरात टायटन्सला फायनलमध्ये पोहोचण्याची संधी मिळते.
आयपीएल 2026 च्या क्वालिफायर 2 सामन्यावर पावसाचं सावट नाहीये. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार 28 मे ते शुक्रवार 29 मे च्या सकाळपर्यंत चंदीगड आणि आसपासच्या परिसरात गारपिटीची शक्यता आहे. याच कारणास्तव ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पण यानंतर शुक्रवार आणि रात्रभर आकाश मोकळं राहील आणि पावसाची शक्यता नाही. किंबहुना, संध्याकाळी तापमान 35 अंशांवरून 28 अंशांपर्यंत खाली येईल.