Marathi News
कोण आहे आकिब नबी डार? IPL 2026 मध्ये झाला मालामाल, 28 पटीने वाढली रक्कम

IPL Auction 2026 Who is Auqib Nabi Dar: जम्मू काश्मीरच्या आकिब नबी डारवर आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शनमध्ये मोठी बोली लागली. दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला विकत घेतले. तेव्हा आकिब नबी नेमका कोण आहे याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Dec 16, 2025, 06:28 PM IST
कोण आहे आकिब नबी डार? IPL 2026 मध्ये झाला मालामाल, 28 पटीने वाढली रक्कम
(Photo Credit : Social Media)

IPL Auction 2026 Who is Auqib Nabi Dar: आयपीएल 2026 साठी (IPL 2026) मिनी ऑक्शन अबुदाबी येथे सुरु आहे. यात सर्व 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतला असून ते ऑक्शनमध्ये समाविष्ट झालेल्या 350 धावांवर बोली लावत आहेत. या ऑक्शनमध्ये जम्मू काश्मीरच्या आकिब नबी डारवर बोली लागली. आकिबवर दिल्ली कॅपिटल्सने 8.40 कोटींची बोली लावून विकत घेतले. तेव्हा आकिब नबी नेमका कोण आहे आणि त्याच्या विशेषतेबद्दल जाणून घेऊयात. 

कोण आहे आकिब नबी डार?

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जम्मू काश्मीरसाठी खेळणारा आकिब नबी डार हा स्टार गोलंदाज आयपीएल ऑक्शनमध्ये 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर लिस्ट झाला होता. मात्र दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 8.40 कोटींची बोली लावून विकत घेतले. आकिब नबीला संघात घेण्यासाठी मोठी चढाओढ होती.  त्याने आपल्या वेगवान गोलंदाजीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती. मुळतः स्विंग बॉलर असलेल्या आकिब नबीने त्याच्या गोलंदाजीत खूप सुधारणा केलीये, खास करून डेथ ओव्हरमध्ये. 

सैय्यद मुश्ताकमध्ये केली होती जबरदस्त कामगिरी : 

सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 मध्ये त्यांनी 7 सामन्यात 13.26 च्या सरासरीने 15 विकेट्स घेतल्या. हा आकडा त्याचा बदललेला गेम दर्शवतो. आकिबने कोलकाता नाईट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबादसाठी नेट बॉलरची भूमिका बजावली आहे.

प्रशांत वीरने सुद्धा केली बक्कळ कमाई : 

अनकॅप्ड खेळाडू प्रशांत वीरला सुद्धा ऑक्शनमध्ये मोठ्या किंमतीत विकत घेण्यात आलं. सीएसकेने त्याला 14.20 कोटींना विकत घेतलं. ज्यामुळे तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा अनकॅप्ड प्लेअर ठरला. यापूर्वी आवेश खान हा 10 कोटींना विकला गेला होता. कार्तिक शर्माला सुद्धा चेन्नईने 14.20 कोटींना विकत घेतलं. 

कुठे पाहू शकता IPL ऑक्शन? 

मंगळवार 16 डिसेंबर रोजी होणारं आयपीएल ऑक्शन टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येईल. तर मोबाईल यूजर्सना जिओस्टारच्या अॅप आणि वेबसाईटवर सामना पाहता येईल. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

