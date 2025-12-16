कोण आहे आकिब नबी डार? IPL 2026 मध्ये झाला मालामाल, 28 पटीने वाढली रक्कम

IPL Auction 2026 Who is Auqib Nabi Dar: आयपीएल 2026 साठी (IPL 2026) मिनी ऑक्शन अबुदाबी येथे सुरु आहे. यात सर्व 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतला असून ते ऑक्शनमध्ये समाविष्ट झालेल्या 350 धावांवर बोली लावत आहेत. या ऑक्शनमध्ये जम्मू काश्मीरच्या आकिब नबी डारवर बोली लागली. आकिबवर दिल्ली कॅपिटल्सने 8.40 कोटींची बोली लावून विकत घेतले. तेव्हा आकिब नबी नेमका कोण आहे आणि त्याच्या विशेषतेबद्दल जाणून घेऊयात.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जम्मू काश्मीरसाठी खेळणारा आकिब नबी डार हा स्टार गोलंदाज आयपीएल ऑक्शनमध्ये 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर लिस्ट झाला होता. मात्र दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 8.40 कोटींची बोली लावून विकत घेतले. आकिब नबीला संघात घेण्यासाठी मोठी चढाओढ होती. त्याने आपल्या वेगवान गोलंदाजीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती. मुळतः स्विंग बॉलर असलेल्या आकिब नबीने त्याच्या गोलंदाजीत खूप सुधारणा केलीये, खास करून डेथ ओव्हरमध्ये.
सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 मध्ये त्यांनी 7 सामन्यात 13.26 च्या सरासरीने 15 विकेट्स घेतल्या. हा आकडा त्याचा बदललेला गेम दर्शवतो. आकिबने कोलकाता नाईट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबादसाठी नेट बॉलरची भूमिका बजावली आहे.
अनकॅप्ड खेळाडू प्रशांत वीरला सुद्धा ऑक्शनमध्ये मोठ्या किंमतीत विकत घेण्यात आलं. सीएसकेने त्याला 14.20 कोटींना विकत घेतलं. ज्यामुळे तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा अनकॅप्ड प्लेअर ठरला. यापूर्वी आवेश खान हा 10 कोटींना विकला गेला होता. कार्तिक शर्माला सुद्धा चेन्नईने 14.20 कोटींना विकत घेतलं.
मंगळवार 16 डिसेंबर रोजी होणारं आयपीएल ऑक्शन टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येईल. तर मोबाईल यूजर्सना जिओस्टारच्या अॅप आणि वेबसाईटवर सामना पाहता येईल.