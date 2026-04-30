IPL 2026: जसप्रीत बुमराहच्या बॉलवर 'नो-लूक शॉट' मारणारा सलील अरोरा आहे तरी कोण?

मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात 29 एप्रिल रोजी सामना रंगला. या सामन्यात एक नाव फार चर्चेत आलं. हे नाव म्हणजे सनरायझर्स हैदराबादचा सलील अरोरा! सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळणाऱ्या सलील अरोरा या तरुण खेळाडूने आपल्या छोट्याशा पण प्रभावी खेळीमुळे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने केलेल्या फक्त 30 धावांच्या नाबाद खेळीनेही चाहत्यांची मने जिंकली. विशेष म्हणजे जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर त्याने खेळलेला ‘नो-लुक’ सिक्स सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे.
244 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, सनरायझर्स हैदराबादचे गोलंदाज अभिषेक शर्मा (45) आणि ट्रॅव्हिस हेड (76) यांनी दमदार सुरुवात केली. अखेरीस हेनरिक क्लासेन आणि सलील अरोरा यांनी संपवाला आणि संघला सामन्या विजय मिळवून दिला. सलिलने अवघ्या 10 चेंडूत 3 षटकार आणि 2 चौकारांच्या मदतीने 30 धावा केल्या. बुमराहच्या 18व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर त्याने ‘नो-लुक’ सिक्स मारला. नो लूक म्हणजे शॉट मारताना चेंडूकडे न पाहताच सीमारेषेबाहेर पाठवण्याची त्याची स्टाइल पाहून प्रेक्षक थक्क झाले.
Salil Arora played a superb cameo of 30* (10) in the 244 run chase.
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 29, 2026
या सामन्यात बुमराह त्यांच्या नेहमीच्या अचूक लाईन-लेंथमध्ये दिसले नाहीत. त्यांनी ४ षटकांत ५४ धावा दिल्या आणि त्यांचा इकॉनॉमी रेट १३.५० इतका राहिला.
सलिल अरोरा यांचा जन्म ७ नोव्हेंबर २००२ रोजी पंजाबमधील अमृतसर येथे झाला. तो घरेलू क्रिकेटमध्ये पंजाब संघाकडून खेळतो आणि विकेटकीपर-बॅट्समन म्हणून ओळखला जातो.
त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे तो लवकरच चर्चेत आला, विशेषतः सैयद मुश्ताक अली स्पर्धेत त्याने फक्त ३९ चेंडूत शतक झळकावले होते.
आयपीएल लिलावात सलिलचा बेस प्राइस ₹३० लाख होता, पण सनरायझर्स हैदराबादने त्याच्यावर विश्वास दाखवत ₹१.५० कोटींना संघात घेतले. त्याच्यावर इतर संघांनीही लक्ष ठेवले होते. त्याने २८ मार्च रोजी राजस्थान रॉयल चॅलेंजेस विरुद्ध आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. फिनिशर म्हणून त्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते, आणि अलीकडच्या सामन्यात त्याने ती जबाबदारी उत्तम पार पाडली. आतापर्यंत त्याने ७ डावांत ९३ धावा केल्या असून ८ षटकार आणि ६ चौकार लगावले आहेत.
सलिल अरोरा हा अजूनही नवोदित खेळाडू असला तरी त्याच्या आक्रमक शैलीमुळे आणि आत्मविश्वासपूर्ण फलंदाजीमुळे तो वेगाने प्रसिद्धी मिळवत आहे. बुमराहसारख्या अनुभवी गोलंदाजावर ‘नो-लुक’ सिक्स मारणे हे त्याच्या धाडसाचे आणि कौशल्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. आगामी सामन्यांत त्याच्याकडून आणखी प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा केली जात आहे.