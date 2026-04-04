IPL 2026: सीएसकेविरुद्धच्या विजयानंतर पंजाबवर BCCI ची मोठी कारवाई, श्रेयस अय्यरसह संपूर्ण PBKS संघाला शिक्षा का?

IPL 2026 CSK vs PBKS: पंजाब किंग्सने सलग दुसरा सामना जिंकला. पण तरीही पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि संपूर्ण संघाला धक्का बसला असून त्यांच्याकडून बीसीसीआयने त्यांच्यावर मोठा दंड आकारला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 4, 2026, 01:24 PM IST
 Shreyas Iyer Breaches Code of Conduct Again, Entire PBKS Team: आयपीएलच्या 19 व्या सिजनमध्ये (IPL 2026) पंजाब किंग्स (Punjab Kings) विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) असा सामना रंगला. या सामन्यात  पंजाब किंग्सने रोमांचक लढतीत शानदार विजय मिळवला. २०९ धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबने आक्रमक फलंदाजी करत सामना ८ चेंडू बाकी असतानाच जिंकला. मात्र, या विजयावर लगेचच विरजण पडले, कारण सामन्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) ने संपूर्ण संघावर दंडात्मक कारवाई जाहीर केली. आता असं का करण्यात आलं याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात... 

कारवाईचे मुख्य कारण काय?

या कारवाईचे मुख्य कारण होते ‘स्लो ओव्हर रेट’ म्हणजेच निर्धारित वेळेत षटके पूर्ण करण्यात अपयश. पंजाब किंग्सने या हंगामात सलग दुसऱ्यांदा हा नियम मोडला, आणि त्यामुळे त्यांना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागले. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, एखाद्या संघाने ठराविक वेळेत आपली षटके पूर्ण केली नाहीत, तर त्यावर दंड आकारला जातो आणि पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम वाढत जाते.

या प्रकरणात, पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) याच्यावर २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्व खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअर सहित) ६ लाख रुपये किंवा त्यांच्या सामन्याच्या मानधनाच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढा दंड भरावा लागणार आहे. ही कारवाई केवळ आर्थिक नसून संघासाठी एक इशाराही मानली जात आहे.

काय आहे स्लो ओव्हर रेटसाठीचा नियम 

बीसीसीआयच्या आचारसंहितेनुसार, स्लो ओव्हर रेटसाठी स्पष्ट नियम आहेत. पहिल्यांदा चूक झाल्यास कर्णधारावर १२ लाख रुपयांचा दंड लावला जातो. त्याच हंगामात दुसऱ्यांदा चूक झाल्यास दंड २४ लाखांपर्यंत वाढतो आणि संघातील इतर खेळाडूंनाही दंड भरावा लागतो. तिसऱ्यांदा हीच चूक केल्यास कर्णधारावर ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जातो, तर इतर खेळाडूंवर १२ लाख रुपये किंवा त्यांच्या मानधनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

नियमभंगाचा परिणाम सामन्यावर 

सामन्यादरम्यानही या नियमभंगाचा परिणाम दिसून आला. ओव्हर रेटमध्ये मागे पडल्यामुळे पंजाब किंग्सला शेवटच्या दोन षटकांत ३० यार्डच्या वर्तुळाबाहेर कमी फील्डर्स ठेवण्याची परवानगी मिळाली. परिणामी, एक अतिरिक्त खेळाडू वर्तुळाच्या आत ठेवावा लागला. हा नियम प्रतिस्पर्धी संघाला फायदा मिळावा यासाठी बनवण्यात आला आहे, कारण कमी फील्डर्स बाहेर असल्यास मोठे फटके मारणे सोपे होते.

पंजाब किंग्सने केला लक्ष्याचा पाठलाग

चेन्नई सुपर किंग्सने या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत २०९ धावांचा भक्कम स्कोअर उभा केला होता. त्यांच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ दाखवत पंजाबच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. मात्र पंजाब किंग्सने लक्ष्याचा पाठलाग करताना आत्मविश्वासाने खेळ केला आणि निर्णायक क्षणी मोठे फटके मारत सामना आपल्या बाजूला वळवला.

या घटनेतून स्पष्ट होते की, केवळ सामना जिंकणे पुरेसे नसते, तर खेळातील नियमांचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. पंजाब किंग्सने जरी मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी करत विजय मिळवला, तरी शिस्तभंगामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसला. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी संघांना अधिक सजग राहावे लागेल.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार लाखोंची थकबाकी; आठ...

भारत