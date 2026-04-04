IPL 2026 : कॅप्टन असूनही हार्दिक पंड्याचा बेशिस्तपणा, ना संघासोबत प्रवास केला ना सराव, कर्णधारपद काढून घेतलं जाणार?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मधील आठवा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या अनुपस्थित असल्याने सूर्यकुमार यादवने संघाचं नेतृत्व केलं. मात्र हार्दिक या सामन्यात का खेळला नाही या संदर्भात रिपोर्ट्समधून वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे.   

Updated: Apr 4, 2026, 09:11 PM IST
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनला धमाकेदार सुरुवात झाली असून यातील प्रसिद्ध संघ मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) सुद्धा त्यांच्या सीजनला विजयाने सुरुवात केली आहे. मुंबई इंडियन्सने 29 मार्च रोजी केकेआर विरुद्ध झालेला सीजनमधील पहिला सामना जिंकला आणि यासह 14 वर्षांपासूनच इतिहास पुसून टाकला. मुंबई इंडियन्सचा या सीजनमधील दुसरा सामना 4 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध होत आहे. पण या सामन्यादरम्यान संघाचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्या हा खेळत नाहीये. हार्दिक पंड्याच्या जागी सूर्यकुमार यादव हा टॉससाठी मैदानावर आला. सामना सुरु होण्याच्या काहीवेळ आधी सांगण्यात आलं की कर्णधार हार्दिक  पंड्या दिल्ली विरुद्ध सामन्यात खेळत नाहीये. पण असं नेमकं का झालं यामागची काही कारण मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येऊ लागली आहेत. 

हार्दिकला नेमकं काय झालंय? 

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्याच्या टॉसनंतर सूर्यकुमार यादवला हार्दिकबाबत विचारण्यात आलं तेव्हा त्याने दिलेलं उत्तर काहीसं वेगळं वाटलं. सूर्यकुमारने यावेळी बोलताना ना हार्दिकच्या फिटनेस, दुखापत किंवा आजारपणाबाबत बोलला. त्याने फक्त एवढंच सांगितलं की हार्दिक ठीक नाहीये. त्यामुळे तो दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यात खेळण्यासाठी उतरणार नाही. आता अशातच प्रश्न असा उपस्थित होतो की हार्दिक पांड्याला नेमकं झालंय तरी काय? असं नेमकं काय झालं की तो सामन्यात खेळत नाहीये. 

संघासोबत केला नाही प्रवास : 

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचा संघ दिल्लीत पोहोचला. तेव्हा सर्व संघाने एकत्र प्रवास केला मात्र कर्णधार हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड सोबत एअरपोर्टवर स्पॉट झाला. मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ हा एकत्रच दिल्लीत पोहोचला, यात रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह अशा सिनिअर खेळाडूंचा समावेश होता. तर हार्दिक पंड्या त्याची गर्लफ्रेंड महिका शर्मा सोबत प्रवास करून दिल्लीत पोहोचला. संघासोबत हार्दिकने प्रवास केला नाही यावरून सुद्धा क्रिकेट विश्वात चर्चा रंगली आहे. 

सराव सत्रात सुद्धा नव्हता हार्दिक : 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यापूर्वी दोन दिवस आधी मुंबईचा संघ दिल्लीत पोहोचला होता. यावेळी संघातील जवळपास सर्व खेळाडूंनी सराव सत्रात सहभाग घेतला. रोहित शर्माने सामन्याच्या एक दिवस आधी नेट्समध्ये खूप सराव केला. तर शार्दूल ठाकूर सुद्धा गोलंदाजी करताना दिसला. मात्र हार्दिक पंड्या सराव सत्रात कुठे दिसून आला नाही. हार्दिक पंड्याचं संघासोबत प्रवास आणि सराव न करणं आणि अचानकपणे सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदाची जबाबदारी दिली जाणं हे मुंबई इंडियन्समध्ये काहीतरी मोठी घडामोड होणार असल्याची अटकळ लावली जात आहे. 

