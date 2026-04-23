MI vs CSK : का बांधली चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने काळी पट्टी? जाणून घ्या सविस्तर कारण

MI vs CSK : चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स या सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या सर्व खेळाडूंनी आजच्या सामन्यामध्ये हाताला काळी पट्टी बांधली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्याच फक्त खेळाडूंनी त्याच्या हाताला काळी पट्टी का बांधली यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 23, 2026, 09:31 PM IST
Why did CSK team wear a black armband? : चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 33 वा सामना आज खेळवला जात आहे. या सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यामध्ये एमआयच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स या संघाबद्दल सांगायचे झाले तर दोन्ही संघ आतापर्यत फक्त दोन सामने जिंकण्यात यशस्वा झाले आहे. तर चार सामन्यामध्ये दोन्ही संघांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.  या सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या सर्व खेळाडूंनी आजच्या सामन्यामध्ये हाताला काळी पट्टी बांधली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्याच फक्त खेळाडूंनी त्याच्या हाताला काळी पट्टी का बांधली यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 

का बांधली सीएसकेच्या संघाने काळी पट्टी?

MI vs CSK या सामन्यापूर्वी सीएसकेचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरीच्या आईचे निधन झाले होते. त्यामुळे सीएसके व्यवस्थापनाने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मैदानावर काळी पट्टी बांधण्याचा निर्णय घेतला. सीएसकेने गुरुवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करून आपल्या आईला श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर, संघाने काळ्या रंगाची पट्टी हातावर बांधून सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, मुकेश चौधरी यांचाही सीएसकेच्या अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये समावेश आहे.

रोहित आणि धोनी आजचा सामना खेळणार नाहीत

चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्स स्टार एमएस धोनी आणि मुंबई इंडियन्सचा संघातील स्टार रोहित शर्मा हे दोघेही आजचा सामना खेळत नाही. दोन्ही संघांनी प्लेइंग 11 ची घोषणा केली आहे यामध्ये या दोन्ही संघामध्ये या खेळाडूंच्या नावाचा समावेश प्लेइंग 11 मध्ये केलेला नाही. 13 वर्षामध्ये पहिल्यांदाच मुंबई विरुद्ध सीएसके सामन्यात धोनी आणि रोहित खेळत नाहीत.

वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

मुंबई इंडियन्स प्लेइंग इलेव्हन : क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, जसप्रीत बुमराह, क्रिश भगत, एएम गझनफर, अश्विनी कुमार.

चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग इलेव्हन : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंग, मुकेश चौधरी.

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

